Brasileira Luana é anunciada como reforço do Paris Saint-Germain

Mais uma brasileira vai vestir as cores do Paris Saint-Germain. Nesta sexta-feira, a meio-campista Luana foi anunciada como reforço do time francês, que já conta no seu elenco com Formiga. A jogadora assinou um contrato válido pelos próximos seis meses com a equipe parisiense.

"Estou muito feliz por me vincular ao Paris Saint-Germain. Paris terá muitos objetivos importantes na segunda metade da temporada, seja no Campeonato, na Coupe de France ou na Liga dos Campeões Feminina. Estou ansiosa para ingressar ao grupo, a fim de me adaptar rapidamente. Será um orgulho para mim usar esta camisa tão famosa no meu país, onde o Paris Saint-Germain é considerado um dos maiores clubes do mundo", comemorou Luana, em declarações divulgadas pelo site oficial do time.

No PSG, na segunda metade da temporada 2019/2020, Luana vai participar do Campeonato Francês - o time é o segundo colocado - e da Copa da França em cenário nacional, além da Liga dos Campeões - a equipe está nas quartas de final, fase em que terá pela frente o Arsenal.

Antes de assinar com o PSG, Luana estava no KSPO WFC Hwacheon, da Coreia do Sul. Ele iniciou a sua carreira profissional no paulista Centro Olímpico, depois indo defender o Avaldnes, da primeira divisão norueguesa.

Luana também possui experiência na seleção brasileira, tendo sido convocada para o Mundial de 2019, realizado na França. E ela seguiu sendo chamada para a equipe nacional após a chegada da técnica Pia Sundhage.