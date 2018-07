Veja o que está em jogo nesta 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

A 24ª rodada do Brasileirão, que começa nesta quarta-feira, poderá definir algumas situações na competição. Basta ler a tabela e verificar os confrontos, a começar pelo líder Corinthians, que enfrenta o Grêmio, no Itaquerão, onde não costuma perder. Ocorre que o time gaúcho vai jogar com a faca nos dentes, já que persegue o primeiro colocado com diferença de seis pontos. Roger Machado, seu treinador, disse que o Grêmio tem de fazer nesta quarta o jogo 'perfeito' em São Paulo. Uma vitória gaúcha reduziria a diferença dos rivais para três pontos. Pressionaria o líder pela primeira vez nas últimas cinco ou mais rodadas e fazia o Grêmio sonhar.

O resultado desse jogo respinga diretamente na partida que o Atlético-MG fará em casa contra o Avaí. O Independência vai tremer e empurrar o time mineiro para cima do rival sem dó. O jogo começa às 19h30. Portanto, se o Atlético-MG fizer sua lição de casa, soma mais três pontos, chega aos 48 e aumenta a pressão no líder Corinthians, que tem 50. A tabela, diga-se, ainda vai colocar frente a frente Atlético-MG e Corinthians, em Minas Gerais, nesse returno, o que quer dizer que o Atlético-MG só dependerá de suas forças para ser campeão. Se essa combinação de resultados acontenter nessa 24ª rodada, o Corinthians perder e o Atlético ganhar, o time de Minas precisará fazer o mesmo resultado que o rival nas próximas jornadas para se sagrar campeão.

Uma vitória do Corinthians, no entanto, deixa o líder do Nacional em situação confortável, continuando seu voo em céu de Brigadeiro. Veja o que está em jogo nesta rodada do torneio.

1 - Pressão sobre o líder Corinthians

Uma vitória do Atlético-MG sobre o Avaí em Minas, aliada a um tropeço do Corinthians em casa diante do Grêmio, reduziria a vantagem do time de Tite para dois pontos do segundo colocado e três, do terceiro. Dessa forma, o campeonato ganharia em emoção.

2 - Sonho com o caneco

Até o empate com o Palmeiras por 3 a 3, muita gente já entregaria a taça ao Corinthians. O time é bom e tem ganhado suas partidas com certa facilidade. O quadro pode mudar. Atlético-MG e Grêmio podem voltar a sonhar com o caneco. Se as duas equipes ganharem suas respectivas partidas, reduzem a diferença para o líder de modo a poder ultrapassá-lo na jornada seguinte.

3 - Confronto direto

Se a diferença do Corinthians para o Atlético-MG cair para dois pontos (com vitória do time mineiro e derrota da equipe paulista nesta quarta), o time de Belo Horizonte dependerá de suas próprias forças para ser campeão, uma vez que tem o confronto direto com o Corinthians, em Minas, pela 33ª rodada. Vai precisar ganhar e fazer, no mínimo, os mesmos resultados do rival na sequência da competição.

4 - Palmeiras e São Paulo

Os times paulistas entram de vez na briga por uma vaga no G-4 com boas vitórias na rodada. O Palmeiras visita o Inter. Se ganhar, de quebra, praticamente acaba com as chances de reação do rival gaúcho. A vitória do tricolor frearia a disposição do Santos de entrar nesse pelotão. O time da Vila, que faz em casa o clássico, também joga para confirmar a boa fase e chegar aos 37 pontos, embolando tudo.

5 - A força do Paraná

Quem também está bem posicionado na tabela é o Atlético-PR, que nesta quarta encara o Figueirense na casa do adversário. Com 37 pontos e na cola do São Paulo, uma vitória manteria o time na briga.