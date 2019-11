Brasileirão 2019: veja chances de título, vaga para a Libertadores e rebaixamento

Após 31 rodadas, o Campeonato Brasileiro parece ter bem definido o que cada time irá lutar na reta final da competição. O título está cada dia mais próximo do Flamengo, enquanto a vaga para a Libertadores já parece encaminhada para Palmeiras, Santos, Grêmio e São Paulo. Na parte debaixo da tabela, a disputa parece aberta apenas em uma vaga.

O site Chance de Gol, especializado em divulgar probabilidades no esporte, fez um levantamento sobre a situação dos times no Campeonato Brasileiro. Confira como está a disputa pelo título, vaga para a Libertadores e rebaixamento. Caso o time não aparece na lista, é sinal de que chance dele é 0% ou algo muito próximo disso.

CHANCE DE TÍTULO

De acordo com o site, só uma grande reviravolta tira o título do Flamengo. A equipe carioca tem 98,5% de chances de ficar com a taça e apenas Palmeiras e Santos possuem alguma possibilidade matemática.

Flamengo: 98,5% Palmeiras: 1,5% Santos: 0,01%

CHANCE DE VAGA NA LIBERTADORES

A briga por um posto no torneio continental também está bem encaminhada. O Fla é o único 100% garantido, mas Palmeiras, Santos e Grêmio já estão quase lá e o São Paulo também parece ter uma situação confortável. Vale lembrar que o Athletico também está assegurado, por ter sido campeão da Copa do Brasil e se o Flamengo for campeão da Libertadores neste ano, O G-6 vai virar G-7. De acordo com os números, resta apenas uma vaga para vários times.

Flamengo: 100% Palmeiras: quase 100% Santos: quase 100% Grêmio: 98,4% São Paulo: 73% Corinthians: 43,5% Athletico-PR: 100% Inter: 34,4% Bahia: 2,4% Goiás: 0,3% Atlético-MG: 0,2% Vasco: 0,04% Ceará: 0,01% Fortaleza: 0,02%

CHANCE DE REBAIXAMENTO

No lado oposto da tabela, tudo caminha para a queda de Avaí, Chapecoens e CSA. São mais oito times evitando não ficar com a última vaga.