Brasileirão 2019: veja chances na briga por vaga na Libertadores e contra o rebaixamento

A três rodadas para o fim, o Campeonato Brasileiro começa a ter uma briga mais acirrada para fugir do risco de rebaixamento. As vitórias do Fluminense as duas últimas rodadas, somadas aos tropeços de Cruzeiro e Ceará deixaram a disputa imprevisível nas últimas posições, enquanto na parte de cima de tabela o já campeão Flamengo desfruta de tranquilidade por estar com a taça garantida.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especializado em divulgar probabilidades no esporte, fez um levantamento sobre a situação dos times no Campeonato Brasileiro. Confira como está nas rodadas finais tanto por vaga para a Libertadores e como para fugir do rebaixamento. Caso o time não apareça na lista, é sinal de que a chance dele é quase nula.

CHANCE DE TÍTULO

A disputa terminou. O Flamengo se sagrou campeão brasileiro de 2019 no último domingo. Na quarta-feira, depois de derrotar o Ceará, o time bateu o recorde do Corinthians da temporada 2015 e garantiu o posto de melhor campanha da história dos pontos corridos.

Flamengo: 100%

CHANCE DE VAGA NA LIBERTADORES

Como o Flamengo (campeão da Libertadores 2019) e Athletico-PR (Campeão da Copa do Brasil) ocupam as primeiras posições da tabela, o G-6 se transformou em G-8. Com mais vagas para a competição, mais times estão em situação tranquila. O São Paulo bateu o Vasco no Morumbi e praticamente assegurou presença no torneio. Quem também vive situação confortável é o Corinthians. até a oitava posição garante um lugar na próxima edição da Libertadores. Grêmio, Palmeiras e Santos já têm lugar garantido.

Flamengo: 100% Athletico-PR: 100% Santos: 100% Palmeiras: 100% Grêmio: 100 % São Paulo: 99% Corinthians: 92% Inter: 68% Goiás: 33% Fortaleza: 4%

CHANCE DE REBAIXAMENTO

No lado oposto da tabela, a rodada do meio de semana confirmou o rebaixamento da Chapecoense, que se junta ao Avaí como um dos quatro times que vão disputar a Série B de 2020. Ao perder para o CSA, o Cruzeiro ficou com a situação ainda mais delicada na tabela e tem 74% de chance de cair. Por outro lado, Fluminense e Botafogo conseguiram diminuir o sufoco e reduziram o risco de descenso a a praticamente 0%.