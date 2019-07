Brasileirão 2019: Relembre a tabela, artilheiros e como está o torneio

O Brasileirão 2019 está de volta. Após quase um mês de paralisação em razão da disputa da Copa América, os 20 times voltam a campo neste final de semana esperando que a parada da competição faça com que quem estava em baixa, mude de patamar e quem estava bem, não deixe o desempenho cair.

O Estado ajuda o torcedor a lembrar os fatos mais importantes da competição, que retoma seus jogos normalmente neste sábado e agora vai direto, até o fim de novembro, quando saberemos quem é o campeão.

TABELA DO BRASILEIRÃO

O Palmeiras é o líder com sobras e "ganhou" três pontos durante a Copa América. A vitória do time alviverde sobre o Botafogo tinha sido suspensa, em razão de uma suposta irregularidade na utilização do VAR, mas o STJD entendeu que não houve nada ilegal e confirmou a vitória do Palmeiras. Assim, o time de Felipão chega aos 25 pontos, enquanto o Santos é o segundo com 20 e o Flamengo aparece na terceira posição, com 17. Confira a tabela do Brasileirão.

FIM DO JEJUM?

O Avaí é o único clube dentre os 20 times da Série A que ainda não venceu, após nove rodadas. A equipe catarinense tem quatro empates e cinco derrotas e em razão disso, está na lanterna da competição com apenas quatro pontos. Mesmo se vencer nessa rodada, seguirá na zona de rebaixamento.

ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO

O Campeonato Brasileiro conta com três artilheiros. São eles: Gabriel (Flamengo), Eduardo Sasha (Santos) e Everaldo (Chapecoense e Corinthians). Everaldo marcou os três gols com a camisa da Chape, mas no meio da competição, se transferiu para o time paulista. Na cola dos artilheiros aparecem Kayke (Goiás), Bruno Henrique (Flamengo) e Bruno Henrique (Palmeiras), todos com quatro gols.

OS MELHORES DO BRASILEIRÃO

O Palmeiras não lidera apenas a classificação geral. A equipe de Felipão também tem o melhor ataque, com 18 gols, e a melhor defesa, com apenas dois gols sofridos.

RODADA DO FINAL DE SEMANA

Sábado

17h Grêmio x Vasco

17h Fortaleza x Avaí

19h São Paulo x Palmeiras

19h Bahia x Santos

Domingo

11h Flamengo x Goiás

16h Cruzeiro x Botafogo

16h Corinthians x CSA

16h Athletico-PR x Internacional

19h Chapecoense x Atlético-MG

Segunda

20h Fluminense x Ceará