Brasileirão 2019: veja chances de título, vaga para a Libertadores e rebaixamento

Faltando apenas oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, fica cada vez mais clara a ambição das equipes dentro da competição. Se na briga pelo título, o Palmeiras tem remotas chances de tirar a taça do Flamengo, a busca pelas vagas na Copa Libertadores de 2020 e para fugir da zona de rebaixamento estão cada vez mais acirradas.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), site especializado no assunto, o Flamengo tem 96% de chances de ser campeão depois da vitória sobre o Corinthians na 30ª rodada. Já Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio estão muito bem encaminhados para disputar a maior competição de clubes das Américas em 2020. Do outro lado da tabela, o Cruzeiro conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e agora tem apenas 20% de chances de cair para a Série B. Acompanhe as contas:

CHANCES DE TÍTULO

É a disputa que parece mais encaminhada nesse momento. De acordo o Departamento de Matemática da UFMG, apenas Flamengo, Palmeiras e Santos têm possibilidades de ficar com a taça. O clube carioca leva enorme vantagem sobre o paulistas. Tem oito pontos a mais na tabela do que o segundo colocado. Veja a matemática:

Flamengo: 96,8% Palmeiras: 3,1% Santos: 0,15%

CHANCE DE VAGA NA LIBERTADORES

A concorrência para conquistar uma das vagas do torneio continental está mais acirrada. Vale lembrar que o G-6 pode virar G-7 ou G-8. Se o Flamengo for campeão da Libertadores diante do River Plate, dia 23 de novembro, ele abre vaga no Brasileirão. O mesmo acontece se o Athletico-PR ficar entre os seis primeiros colocados. O time paranaense ganhou a Copa do Brasil e, portanto, já tem classificação direta para a Libertadores de 2020. Alguns times podem se valer disso.

Flamengo: 100% Palmeiras: 99% Santos: 99% São Paulo: 95% Grêmio: 92% Inter: 55% Corinthians: 36% Goiás 11% Bahia: 6% Vasco: 1%

CHANCE DE REBAIXAMENTO

Na parte debaixo da tabela, a briga também começa a se definir. Dois times parecem não ter chances de se manter na elite nacional: Avaí e Chapecoense. Eles ocupam a última e penúltima posições, respectivamente. O CSA também é outro que dificilmente vai escapar de degola. Nove outros clubes ainda podem cair. Veja quem corre risco: