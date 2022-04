Brasileirão acerta acordo de transmissão para Oriente Médio, Norte da África e Polônia

O Campeonato Brasileiro ampliará a transmissão das partidas para o público estrangeiro. A 1190 Sports, empresa responsável pela comercialização de direitos esportivos do Brasileirão ao exterior, assinou acordo com o Athletic Sports Group que inclui todos os jogos da primeira divisão (380 partidas) da temporada de 2022.

Oriente Médio, Norte da África e Europa são algumas das regiões em que o campeonato será transmitido, com países como Egito, Irã, Marrocos, Arábia Saudita, Catar, Tunísia, Síria, Jordânia, Líbano, Líbia, Iraque, Omã, Yemen, Bahrain e Emirados Árabes Unidos.

Além disso, a 1190 Sports também assinou contrato com a For Media Sports Management, que detém os direitos de transmissão na Polônia para as temporadas de 2022 e 2023. No total, o acordo conta com 152 partidas ao longo dos próximos dois anos.

"Estamos muito satisfeitos em levar os jogos da principal competição da América Latina aos países do norte da África e do Oriente Médio. O Brasil tem uma das maiores comunidades árabes do mundo e esperamos que haja um interesse grande em torno de clubes e jogadores com a transmissão dos jogos nesses países, assim como continuar crescendo em distribuição no continente europeu, com a chegada do campeonato à Polônia", afirmou Leonardo Caetano, Country Manager da 1190 Sports Brasil.

O Campeonato Brasileiro já havia firmado contrato com a plataforma digital OneFootball para a transmissão da competição na Espanha, França e Reino Unido, além de países do sudeste asiático.