Brasileirão chega ao fim do primeiro turno com briga aberta pelo título

Metade do Brasileirão já foi. O Palmeiras, que ontem bateu o Internacional por 2 a 1 em sua casa, lidera o torneio e leva vantagem para as outras 19 rodadas. A história aponta certa tradição para quem vira o turno em primeiro lugar. No Palmeiras, ninguém toma isso ao pé da letra. Abel diz que é preciso jogar e fugir das armadilhas.

A vantagem adquirida após 19 jogos dá algum conforto ao time, mas nada que lhe garanta certeza de festejar o título. O Palmeiras foi melhor indiscutivelmente nesta primeira parte, com mais pontos, mais vitórias, mais gols marcados e melhor saldo de gols, assim como menor número de derrotas (apenas duas) como outros rivais. Nem assim, o torcedor se sente confortável para comemorar. Está certo.

O Brasileirão se desenhou muito competitivo e deu mostras de que continuará da mesma forma no returno. Há, pelo menos, cinco outras equipes com potencial para brigar com o Palmeiras. O Flamengo, embora distante neste momento, tem potencial para crescer. Há novos jogadores e alguns com mais chances, como Pedro, autor dos dois gols na vitória de 2 a 1 sobre o Avaí, e um treinador que apaziguou o vestiário.

Há ainda dois postulantes improváveis, mas que não deram refresco ao líder. Refiro-me a Corinthians e Athletico-PR, ambos na casa dos 30 pontos. O Palmeiras fechou o turno com 39. Sob o comando de Vítor Pereira, o Corinthians conseguiu ser mais eficiente na tabela do que dono de um futebol vistoso. Não interessa.

Na base da raça e da força de sua torcida dentro da Neo Química Arena, o time mostrou-se osso duro de roer para qualquer adversário. Mas o Corinthians vai sofrer nas outras duas competições, Copa do Brasil e Libertadores. Se ficar pelo caminho em uma delas, poderá ser mais forte no Brasileirão, porque terá tempo para treinar e recuperar seus atletas. Isso vale para todos que estão na mesma condição. O Palmeiras caiu fora da Copa do Brasil e vai se beneficiar disso.

O Athletico-PR joga bem no estilo de Felipão. É capaz de roubar pontos dos seus pares na parte de cima da tabela, mas não tem elenco para atuar da mesma forma até o fim da temporada. Deve empatar mais jogos na segunda parte do torneio. Aliás, essa é outra condição bem comum quando os times são tão parelhos e iguais. O Brasileirão 2022 está achatado. Duas ou três derrotas seguidas podem deixar qualquer equipe preocupada com a Z-4.

Além do Flamengo, há outros dois times de quem se espera melhoras consideráveis. Um deles é o Fluminense, de Fernando Diniz, que joga bem e tem Cano como seu goleador. O outro é o Atlético-MG, de bom elenco, mas sem a mesma produtividade do ano passado. Com novo técnico – Cuca está de volta –, pode evoluir sob o comando de Hulk, como cresceu o Flamengo após a saída de Paulo Sousa.