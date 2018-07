Brasileirão de 2013 é marcado por brigas em arenas

SÃO PAULO - As brigas entre torcidas dentro dos estádios marcaram este Brasileiro. Em São Paulo, por exemplo, um confronto no Morumbi entre são-paulinos e corintianos em 13 de outubro terminou com várias pessoas feridas. A torcida do Corinthians se envolveu em pelo menos uma outra briga, com vascaínos, no Estádio Mané Garrincha, em 25 de agosto. Uma semana antes houve pancadaria entre são-paulinos e flamenguistas na entrada da arena brasiliense.

Clássicos estaduais também tiveram bastante confusão. Quando Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram em outubro, no mesmo dia de São Paulo x Corinthians, no Estádio Independência, cruzeirenses brigaram entre si e jogaram bombas em atleticanos. No Paraná, em 6 de outubro, vários torcedores de ambos os times ficaram feridos num clássico entre Atlético Paranaense e Coritiba.

Torcedores do Goiás brigaram entre si na arquibancada do Serra Dourada durante o jogo com o Internacional. O atacante Walter se revoltou com os brigões e não comemorou um gol que marcou em protesto contra o comportamento dos vândalos.

O STJD basicamente tem punido os clubes dos brigões com perdas de mando de campo. A medida, na prática, tem se mostrado inócua para conter a violência nos estádios.