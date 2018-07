Campeão Corinthians pega Grêmio em casa na 1ª rodada do Brasileiro

Atual campeão nacional, o Corinthians vai estrear em casa no Campeonato Brasileiro de 2016. Enfrentará o Grêmio, no Itaquerão. A CBF divulgou nesta quinta-feira a tabela da competição e o outro time paulista que fará a primeira partida em seu estádio será o Palmeiras. O adversário é o Atlético Paranaense. O São Paulo joga fora de casa contra o Botafogo, que está de volta à Série A, e o Santos vai a Minas enfrentar o Atlético. A primeira rodada terá jogos nos dias 14 e 15 de maio. Na rodada seguinte, dos dias 21 e 22 de maio, a situação se inverte. Corinthians e Palmeiras jogam fora contra Vitória e Ponte Preta, respectivamente, enquanto São Paulo e Santos recebem Internacional e Coritiba.

Dos outros times cariocas, a estreia do Flamengo ocorrerá em seus domínios, contra o Sport, e o Fluminense terá pela frente, provavelmente no estádio Independência, em Belo Horizonte, o caçula América-MG. Na segunda rodada, o Fluminense será mandante contra o Santa Cruz, outro time que vem da Série B, e o Flamengo irá ao Sul encarar o Grêmio.

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro vai ser a primeira com partidas no meio da semana, em 25 e 26 de maio. Para estes dois dias estão previstos os seguintes duelos: Palmeiras x Fluminense, Flamengo x Chapecoense, Corinthians x Ponte Preta, Atlético-MG x Grêmio, Botafogo x Atlético-PR, Internacional x Sport, Coritiba x São Paulo, Figueirense x Santos, América-MG x Vitória e Santa Cruz x Cruzeiro.

Já a sétima rodada contará com dois clássicos tradicionais do futebol brasileiro: Palmeiras x Corinthians e Atlético-MG x Cruzeiro. Já o primeiro Gre-Nal da próxima edição da principal competição do País acontecerá na 13ª rodada, no estádio do Grêmio. A disputa da Copa América Centenário, marcada para acontecer entre 3 e 26 de junho, nos Estados Unidos, ocorrerá no mesmo período que englobará um total de seis rodadas do Brasileirão, entre a 6ª, que começa em 4 de junho, e a 11ª, que acaba justamente no dia da final da competição continental. E o torneio poderá desfalcar equipes brasileiras que tiverem jogadores convocados por Dunga já a partir da quarta rodada, que começa em 28 de maio, tendo em vista o período de preparação da seleção brasileira.

A CBF ainda não divulgou a as datas e horários desmembrados das partidas do Brasileirão, cujo primeiro turno será encerrado nos dias 6 e 7 de agosto.

DUAS PRIMEIRAS RODADAS

1ª rodada

14 e 15 de maio

Botafogo x São Paulo

Flamengo x Sport

Corinthians x Grêmio

Palmeiras x Atlético-PR

Atlético-MG x Santos

Internacional x Chapecoense

Coritiba x Cruzeiro

Figueirense x Ponte Preta

América-MG x Fluminense

Santa Cruz x Vitória

2ª rodada

21 e 22 de maio

Vitória x Corinthians

Fluminense x Santa Cruz

São Paulo x Internacional

Santos x Coritiba

Cruzeiro x Figueirense

Grêmio x Flamengo

Atlético-PR x Atlético-MG

Chapecoense x América-MG

Ponte Preta x Palmeiras

Sport x Botafogo