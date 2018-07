Brasileirão é a sétima liga que mais gasta com salários no mundo

Um levantamento realizado pelo jornal "Daily Mail" aponta o Campeonato Inglês como a liga que mais gasta com salários aos jogadores por ano. O Brasil ocupa a sétima posição na lista, que conta com 34 ligas de todo o mundo.

No total, são aproximadamente 2,2 milhões de libras (cerca de R$ 8,9 milhões) na Premier League contra 583 mil libras (cerca de R$2,3 milhões) por ano no Brasileirão. Fecham os três primeiros lugares as ligas da Alemanha e Itália.

A média mensal dos jogadores brasileiros chegam a aproximadamente R$ 191 mil por mês. Ainda na frente do Brasil, a tabela indica os campeonatos francês e russo. A pesquisa também coloca a liga turca e mexicana entre as dez primeiras. Os números são calculados com a soma dos salários de todos os jogadores do principal torneio de cada país.

RANKING - MÉDIA DO SALÁRIO ANUAL POR JOGADOR

1. Inglaterra: R$ 8,9 milhões (2,27 milhões de libras)

2. Alemanha: R$ 5,7 milhões (1,45 milhão de libras)

3. Itália: R$ 5,3 milhões (1,31 milhão de libras)

4. Espanha: R$ 4,9 milhões (1,21 milhão de libras)

5. França: R$ 4,0 milhões (987 mil libras)

6. Rússia: R$ 3,6 milhões (901 mil libras)

7. Brasil: R$ 2,3 milhões (583 mil libras)

8. Inglaterra (Série B): R$ 1,9 milhão (486 mil libras)

9. Turquia: R$ 1,8 milhão (446 mil libras)

10. México: R$ 1,1 milhão (265 mil libras)