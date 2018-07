Brasileirão Feminino terá dois times do Audax no mesmo grupo

Atual campeão da Copa do Brasil, o Audax terá dois times no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, que começa em março e vai até agosto. O clube de Osasco renovou sua parceria com o Corinthians, que tinha reservada uma vaga no torneio pelo seu desempenho no Brasileirão masculino, mas o Audax mesmo tinha direito a um lugar pelo título conquistado no ano passado, já em parceria com o clube alvinegro.

Quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista de participantes do Brasileirão feminino listando Audax e Corinthians como times diferentes, o fato chamou atenção. Agora, o Audax explicou que usará duas equipes. Uma vai se chamar Audax/Unip, enquanto a outra será o Corinthians/Audax.

Já é assim no futebol masculino, com o clube atuando com dois times no Campeonato Paulista, sendo um na Série A1, o Audax Osasco, e outro na A3, o Grêmio Esportivo Osasco. Além disso, os jogadores do clube disputaram a Série B do Brasileirão pelo Oeste.

No Brasileirão Feminino, porém, os dois times do Audax vão se enfrentar. O sorteio da competição aconteceu nesta segunda-feira e deixou ambos no Grupo 1, com Vitória-PE, São Francisco-BA, Iranduba-AM, Kindermann-SC, Grêmio e Sport. O time gaúcho ainda não anunciou a criação de um time feminino.

Já o Grupo B terá Flamengo (atual campeão brasileiro), São José, Foz Cataratas, Ferroviária, Rio Preto, Santos, Ponte Preta e Vitória. O Foz, que este ano disputou a Copa Libertadores e caiu na semifinal, fechou parceria com o Coritiba.

"É um orgulho para o Coritiba ter essa oportunidade de estar junto com o Foz Cataratas. Fizemos uma parceria com uma equipe feminina vitoriosa e de tradição no cenário nacional, e acrescentamos a elas mais de 100 anos de história e conquistas do Coritiba", disse Rogério Bacellar, presidente do Coritiba.

Ao reformular o Brasileirão, criado uma segunda divisão, a CBF reservou seis vagas entre os 16 da elite para os clubes de futebol. Dentre os inscritos, teriam lugar os mais bem colocados no Brasileirão masculino de 2016, o que atraiu Corinthians, Grêmio, Sport, Santos, Ponte Preta e Vitória.

Outra novidade é participação do Kindermann, um dos clubes mais tradicionais do País, campeão da Copa do Brasil de 2015. O time chegou a fechar as portas em dezembro de 2015, depois que Josué Henrique Kaercher, técnico da equipe, foi assassinado pelo treinador do time de futsal.