Brasileirão inicia semana em clima de decisão entre paulistas e gaúchos

A 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro terá clima de decisão entre paulistas e gaúchos. Dos cinco primeiros colocados, somente o Flamengo é quem sobra na disputa direta, mas terá o clássico contra o Fluminense, sábado, no Maracanã.

O líder Palmeiras vem de três vitórias consecutivas na competição e buscará a quarta no duelo com o Grêmio, que tropeçou no fim de semana ao empatar em casa por 2 a 2 com o Bahia. O time gaúcho ocupa a quinta colocação, com 51 pontos. A equipe de Felipão está na ponta da tabela com 56. O confronto será no domingo, às 16h, no Pacaembu.

O outro duelo será entre clubes que buscam a reabilitação. O Internacional perdeu para o Sport por 2 a 1, fora de casa, e se manteve na vice-liderança com 53 pontos. Vai ter pela frente o São Paulo, que caiu para o quarto lugar, com 52, ao ser derrotado por 2 a 0 para o Palmeiras. O jogo está marcado para domingo, às 16h, no Beira-Rio.

O Flamengo, que poderia se livrar de um confronto direto pela ponta da tabela, terá pela frente o arquirrival Fluminense. O time rubro-negro vem de importante vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians na casa do adversário. O resultado dá moral para a equipe que tem 52 pontos e ocupa a terceira colocação.

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, essas são as cinco equipes com chances de erguer a taça da competição. O Palmeiras contou com uma rodada favorável e agora tem 63% de chances de conquistar o título. O Inter tem 19%, o Flamengo (8%), o São Paulo (6%) e o Grêmio (4%). Os cálculos levam em conta o desempenho da equipe até aqui e os adversários que essas equipes enfrentarão nas dez rodadas que restam do Brasileiro.

Vale destacar também que entre os clubes que brigam pelo título, Palmeiras e Grêmio ainda têm as atenções voltadas para a Libertadores. O time alviverde encara o Boca Juniors no próximo dia 24, em La Bombonera. A equipe do técnico Renato Gaúcho jogará um dia antes, contra o River Plate no Monumental de Nuñez.