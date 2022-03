Confira datas e onde assistir aos próximos campeonatos no calendário do futebol brasileiro

A maioria dos Campeonatos Estaduais vai se aproximando da sua reta final e o calendário do futebol brasileiro começará a ficar agitado nos próximos meses. Muitos campeões rigionais serão conhecidos neste fim de semana, como em São Paulo e Rio. Além do Brasileirão, que se inicia do começo de abril, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana completam o calendário dos clubes brasileiros. São para esses torneios, que o time se prepararam nestes primeiros três meses.

Com essa variedade de disputas que tomará conta dos torcedores nos próximos meses, o Estadão publica um resumo sobre o início dos campeonatos nacionais e internacionais, locais de transmissões e as equipes brasileiras que estarão envolvidas. O Brasileirão tem rebaixamento e o Cruzeiro, agora comandado por Ronaldo, vai para a sua terceira temporada na Série B.

BRASILEIRÃO

O maior campeonato do Brasil terá início no próximo dia 10 de abril, após os principais estaduais, como Paulista, Carioca e Mineiro. O torneio, que é principal forma de acesso dos clubes brasileiros à Copa Libertadores da América e à Copa Sul-americana, terá, ao longo das 38 rodadas, transmissão da TV aberta, fechada, pay-per-view e streaming.

Na TV aberta, a Rede Globo possui contrato de exclusividade com os 20 clubes da Série A e transmitirá, normalmente, dois jogos por rodada, no meio e no fim de semana, com divisão de praça entre duas e três partidas. Na TV fechada, o SporTV tem o direito de transmissão de 19 dos 20 clubes da Série A, a exceção sendo o Athletico Paranaense. A equipe tinha contrato com a WarnerMedia, que rompeu o acordo com os clubes em 2021, mas ainda segue sem acerto com o Grupo Globo.

Já o Premiere, serviço via pay-per-view e streaming, transmitirá 9 dos 10 jogos a cada rodada. As exceções, novamente, serão os confrontos do clube paranaense, que ficarão fora da grade. Os torcedores poderão adquirir o serviço na TV paga, por meio das principais operadoras do País, ou via streaming, no Globoplay, Premiere Play e Amazon Prime Vídeo.

Com isso, para os jogos do Athletico como mandante, o clube disponibilizará, através de seu serviço de streaming pago "Furacão Live", a transmissão de 19 dos seus 38 jogos no Brasileirão. A plataforma, que existe desde 2020, ainda não definiu os valores para esse ano.

COPA DO BRASIL

O torneio que melhor paga os clubes no futebol brasileiro já teve, até a segunda fase, transmissão pela televisão e internet. Em parceria com o Grupo Globo, o serviço de streaming Amazon Prime Vídeo tem direito a 36 jogos na competição, sendo que 30 destes serão exclusivos da plataforma, entre a primeira fase e as quartas de final. O campeão pode ganhar R$ 80 milhões de premiação.

"A Copa do Brasil 2022 é um marco para o Prime Video, tornando-se o primeiro evento esportivo ao vivo que a empresa vai transmitir no Brasil", afirmou João Mesquita, head da Amazon, antes do início do torneio. A terceira fase terá início a partir do dia 19/20 de abril, já com os clubes que participam da Libertadores. Os torcedores poderão acompanhar aos jogos, além do Prime Video, através dos canais da Rede Globo, na TV aberta, fechada e no pay-per-view.

LIBERTADORES

O principal torneio da América do Sul e desejo de todos os clubes do continente terá o início da fase de grupos no próximo dia 5 de abril. Nesta temporada, oito clubes brasileiros integram os oito grupos, sendo eles: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Flu é o único a não conseguir vaga na pré-Libertadores, perdeu o posto para o Olimpia, do Paraguai.

A transmissão do torneio será dividida entre Conmebol TV, ESPN, SBT e o Facebook. O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Athletico-PR, já no dia 5, com exclusividade da ESPN. No mesmo dia, o Corinthians estreia contra o Always Ready, com transmissão da Conmebol TV e do SBT. O torcedor terá de ter acesso dos canais fechados pagando pelo pacote ou por jogos individuais.

Já Palmeiras e Bragantino, os outros dois paulistas na competição, iniciam a disputa pelo título no dia 6. O alviverde vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Tachira, enquanto o time de Bragança recebe o Nacional do Uruguai, com transmissões exclusivas da ESPN e da Conmebol TV, respectivamente.

COPA SUL-AMERICANA

Com início no próximo dia 5 de abril, a Copa Sul-americana terá nessa edição, a príncipio, a participação de sete clubes brasileiros. Atlético-GO, Ceará, Cuiabá, Fluminense, Internacional, Santos e São Paulo compõe os 32 times que disputarão a fase de grupos. Assim como no último ano, a transmissão dessa temporada será exclusiva do serviço pay-per-view da Conmebol, a Conmebol TV, um canal pago.

As equipes paulistas, Santos e São Paulo, estreiam nos próximos dias 5 e 7, respectivamente, como visitantes. O Santos vai à Argentina encarar o Banfield, enquanto o Tricolor viaja até o Peru para duelar com o Ayacucho.