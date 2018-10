Brasileirão: Palmeiras é o mais faltoso e Corinthians o que menos comete faltas

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro começa no sábado com Corinthians e Palmeiras entrando em campo com marcas completamente distintas quando o assunto é faltas cometidas. A equipe de Jair Ventura é quem menos bate, dentre os 20 clubes da Série A, enquanto os comandados de Felipão aparecem no lado oposto da lista, sendo o time que mais comete faltas no nacional.

Em 28 jogos anteriores, o Corinthians fez apenas 379 faltas, o que dá 13,53 faltas por jogo, segundo dados coletados pelo Footstats. Já o Palmeiras aparece com 500 marcações, dando uma média de 17,85. A equipe alviverde aparece também entre os primeiros nas faltas sofridas. Foram 454, números que a deixam na quarta posição. O time alvinegro é só o 10º colocado, com 433.

O Corinthians aparece também como a equipe que menos teve pênaltis ao seu favor no Brasileirão, junto com Atlético-PR, Ceará e Paraná, todos com apenas uma marcação em 28 rodadas. O Vasco é o líder neste quesito, com dez penalidades máximas marcadas pelos árbitros.

Vale lembrar que o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 56 pontos, enquanto o Corinthians é apenas o 11º colocado, com 35.

Veja o número de faltas cometidas por cada equipe no Brasileirão

Corinthians: 379

Santos: 380

Fluminense: 383

Botafogo: 386

América-MG: 389

Sport: 395

Atlético-PR: 396

Grêmio: 400

Inter: 400

Flamengo: 408

Ceará: 411

Paraná: 427

Vasco: 428

Atlético-MG: 429

Cruzeiro: 431

Chapecoense: 452

São Paulo: 464

Bahia: 487

Vitória: 493

Palmeiras: 500

Veja o número de faltas recebidas por cada equipe no Brasileirão

Faltas sofridas:

Sport: 459

Chapecoense: 456

Vitória: 455

Palmeiras: 454

Grêmio: 449

Vasco: 445

Paraná: 439

Botafogo: 436

Flamengo: 433

Corinthians: 433

São Paulo: 430

Bahia: 421

Fluminense: 421

Atlético-MG: 418

Santos: 412

Cruzeiro: 400

Inter: 389

Ceará: 381

Atlético-PR: 363

América-MG: 345

Lista do número de pênaltis sofridos pelas equipes no Brasileirão

Vasco: 10

Grêmio: 9

Inter: 5

Palmeiras: 5

Atlético-MG: 4

Botafogo: 4

Cruzeiro: 4

Flamengo: 4

Bahia: 3

Vitória: 3

São Paulo: 3

Chapecoense: 3

América-MG: 2

Santos: 2

Sport: 2

Corinthians: 1

Atlético-PR: 1

Ceará: 1

Paraná: 1