Brasileirão pode dar até nove vagas para a Libertadores do ano que vem

Os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro têm assegurados uma vaga para a Taça Libertadores do ano que vem, mas o número pode aumentar e chegar em até nove classificados no torneio nacional. O aumento dependerá do desempenho dos clubes em outras competições.

Vale lembrar que o Cruzeiro foi o campeão da Copa do Brasil e se tornou o primeiro clube garantido na próxima edição da Copa do Brasil. Caso a equipe de Mano Menezes termine o Brasileiro entre os seis primeiros colocados, o time que ficar em sétimo é quem herda a vaga. O desempenho na Libertadores e Copa sul-americana também pode interferir.

Grêmio ou Palmeiras campeão da Libertadores

Se uma das duas equipes conquistaram a competição continental e ficarem entre os seis primeiros colocados, abrirá mais uma vaga. O Palmeiras é o líder do Brasileirão e o Grêmio está em quinto.

Atlético-PR, Fluminense ou Bahia campeão da sul-americana

A situação é a mesma da Libertadores. Se o Atlético-PR, Bahia ou Fluminense vencerem a sul-americana e ficarem entre os seis primeiros, também abrirão uma vaga. Paranaenses e baianos estão se enfrentam nas quartas de final da competição. No primeiro jogo, o Atlético venceu por 1 a 0, em Salvador, e joga pelo empate, no dia 31 de outubro, em Curitiba.

Já o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Nacional-URU, no Rio, e precisa de uma vitória simples ou um empate com mais gols (2 a 2 ou 3 a 3, por exemplo) no Uruguai para avançar. Neste momento, o Brasileirão ainda é G6. Assim, estariam na fase de grupos o Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Cruzeiro (por ter sido campeão da Copa do Brasil). E Grêmio e Atlético-MG entrariam na fase de grupos.