Brasileirão recomeça na próxima quarta-feira

O fim da Copa não significa que o torcedor ficará carente de futebol. Nem bem os craques das seleções saem de cena e já entra em ação o Brasileirão. Com clubes reforçados e alguns jogadores que estiveram no Mundial, inicia-se a nova Série A. A competição volta em sua décima rodada, mas é como se a largada fosse do início. Os times retornam bem diferentes. Os paulistas foram às compras e prometem volta com esperança renovada a seus torcedores.

O São Paulo chega com pinta de favorito após contratações de peso. O clube, que já contava com Alexandre Pato, Ganso, Luis Fabiano e Rogério Ceni, agora aposta no craque Kaká e na estrela de Alan Kardec.

Kaká treina em dois períodos para estar pronto para voltar a dar alegria aos tricolores já no sábado, quando deve estrear diante da Chapecoense. Contra o Bahia, quarta, ficará na torcida para que Kardec, após quase dois meses de aprimoramento, faça a diferença como vinha fazendo no Palmeiras. "Eu quero jogar logo, depois de tanto tempo treinando, nada melhor do que entrar em campo", diz o artilheiro. "Dá um pouco de ansiedade, sim, mas para o lado bom, de ter aquela gana de jogar, de forma positiva."

O presidente Carlos Miguel Aidar está eufórico com sua nova equipe e fala em brigar pelo título. A ponto de já se armar para segurar Kaká para a Libertadores. O contrato do meia vai só até dezembro. Depois, ele embarca para os EUA.

O Corinthians também mostra brilho nos olhos com suas contratações. Elias, ídolo da torcida nas conquistas do Paulista e da Copa do Brasil de 2009, volta para fazer o time decolar. Em terceiro, o Timão crê em arrancada e briga no topo até o fim.

E a confiança em alta não está depositada apenas nos pés de Elias. Em todos os setores chegaram peças capazes de colocar o clube no seleto grupo de favoritos. Vieram o zagueiro Anderson Martins, o meia Lodeiro e o atacante Romero. Marcelo, revelação do Atlético-PR, está bem encaminhado, para alegria de Mano Menezes. "Estamos atentos às oportunidades do mercado, mas, caso não chegue mais ninguém, nosso elenco está muito bem montado para fazer um bom Brasileirão", garante o diretor de futebol do Corinthians, Ronaldo Ximenes.

FÉ DOS HERMANOS

O Palmeiras aposta num trio argentino para apagar a má impressão das últimas edições e reerguer o orgulho de seus torcedores. O técnico Ricardo Gareca assume para fazer o time "jogar bola". Sua filosofia parece já dar resultado nos treinos, com mais garra e vontade. Suas bases de sustentação, o zagueiro Tobio e o atacante Mouche, indicados por ele, já estão integrados aos companheiros. "Tenho muita esperança de que as coisas caminharão bem. O Gareca é um técnico com muita experiência e que teve bons resultados no Vélez. Espero que a gente possa fazer um grande trabalho juntos e cumprir o objetivo, que é conseguir um título", afirma Mouche.

Há, ainda, a possibilidade de o goleador Pratto, também argentino, ser contratado pelo Palmeiras. Por outro lado, Valdivia está de malas prontas para o Fujairah, dos Emirados Árabes. A saíd a do chileno não assusta e já tem torcedor esfregando as mãos por dias melhores. O primeiro desafio será diante do Santos, na Vila Belmiro, quinta-feira, quando a real força verde será colocada à prova.

E por falar no clássico, o clube da Baixada foi o que menos se mexeu. Mas também contratou com qualidade. O bom lateral Victor Ferraz chegou do Coritiba, assim como o regular volante Souza, campeão com o Cruzeiro. A direção busca um meia para a vaga de Cícero. E a defesa será comandada por Bruno Uvini, ex-Napoli. "Estamos preparados. Fizemos intertemporada bem forte, deixamos tudo redondinho. Nosso objetivo é voltar bem", diz Uvini.

CRUZEIRO E ATLÉTICO-MG VÊM FORTES; NO SUL E NO RIO, APENAS APOSTAS

Líder e favorito, o Cruzeiro segurou seus principais jogadores e ainda acertou a contratação do zagueiro Manoel, cobiçado por vários clubes – e trouxe o meia Marquinhos, que vinha fazendo a diferença no Vitória. Encorpado, o clube espera repetir o grande desempenho da temporada passada, quando venceu todos os concorrentes e, com muitas rodadas de antecedência, já dava a volta olímpica. A empolgação permanece após excursão vitoriosa pelos Estados Unidos, com triunfo nos cinco jogos.

Já o rival Atlético-MG aposta na força do conjunto para voltar forte. Apenas com Jobson como reforço, o clube confia no retorno de Ronaldinho Gaúcho, Réver e Marcos Rocha.

No Sul, a história é diferente. O Inter fez apenas contratações pontuais, como o lateral Wellington Silva e o meia Luque, além de ampliar o contrato com Aránguiz.

Já o Grêmio fez caminho inverso. Livrou-se de peças que não vinham rendendo e trouxe "titulares": Giuliano e Fernandinho são apostas para o time brigar por algo grande no Nacional.

ADORMECIDOS

Os clubes cariocas encontraram muita dificuldade para se reforçar e vão apostar no que tinham. Mesmo flertando com a zona de rebaixamento, o Flamengo trouxe o meia Canteros, da Argentina, repatriou Thomás e está perto de fechar com o meia naturalizado croata Eduardo da Silva. Sonha, ainda, com o goleiro Julio Cesar, da seleção. Mas sem muita esperança.

Outro que capenga no Brasileirão, o Botafogo investiu em desconhecidos. Yuri Mamute, Rogério e João Gabriel chegam e devem apenas compor o elenco. O Fluminense, em segundo na Série A, livrou-se de alguns jovens fora dos planos e ainda tirou do Santos o meia Cícero, destaque na temporada passada ao marcar gols importantes.