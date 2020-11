Brasileirão tem líder isolado, Flamengo goleado e Palmeiras e São Paulo vencem; veja os resultados

O Campeonato Brasileiro tem um líder isolado. Pela 20ª rodada da competição, o Internacional só empatou em casa com o Coritiba, mas o resultado foi suficiente para deixar o time na ponta da tabela, já que o Flamengo foi goleado pelo Atlético-MG. Entre os paulistas, Palmeiras e São Paulo não brilharam, mas fizeram bem o seu papel, venceram e seguem na parte de cima da tabela. Corinthians e Santos tropeçaram.

Como tem sido na maioria das rodadas do Brasileirão, o equilíbrio falou mais alto. Dos dez jogos, em quatro houve empates e em apenas um o vencedor conseguiu superar o adversário por mais de um gol de diferença - Atlético-MG 4 x 0 Flamengo. Os demais venceram por um gol apenas. Confira os destaques da rodada.

FLAMENGO É GOLEADO DE NOVO

No confronto entre os candidatos ao título, a equipe de Jorge Sampaoli não tomou conhecimento do rival e com menos de 10 minutos já vencia por 2 a 0. O resultado deixou o Atlético-MG com 35 pontos, mesma pontuação do Fla e um atrás do líder Inter. É a segunda goleada seguida sofrida pelo time rubro-negro. Na rodada passada, o São Paulo fez 4 a 1 no clube carioca. O técnico Domènec Torrent começa a ser questionado no Flamengo.

NOVO LÍDER

Em Porto Alegre, mesmo sem seu artilheiro, Thiago Galhardo, o Inter conseguiu empate por 2 a 2 com o Coritiba, resultado que não chegou a ser dos melhores, já que o Coxa briga contra o rebaixamento, mas pelo menos colocou o time de Eduardo Coudet na liderança, com 36 pontos.

PALMEIRAS E SÃO PAULO EM ALTA

Palmeiras e São Paulo souberam aproveitar o desespero de seus adversários, que lutam contra o rebaixamento, e venceram seus respectivos jogos. No sábado, o time de Fernando Diniz levou susto, mas venceu de virada o lanterna Goiás por 2 a 1 e segue na briga. O time tricolor aparece com 33 pontos, três a menos do que o líder Inter, mas tem três jogos a menos. Já o Palmeiras derrotou o Vasco por 1 a 0, no Rio, e, com 31 pontos, está se aproximando dos líderes. Foi o segundo jogo e a segunda vitória do técnico português Abel Ferreira, que fez sua estreia no Brasileirão.

CORINTHIANS E SANTOS INSTÁVEIS

Corinthians e Santos continuam mostrando instabilidade. Ambos jogaram fora de casa e conseguiram um empate que não muda muito a situação na classificação. Em Goiânia, o Corinthians ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO e chegou aos 25 pontos, ocupando apenas a 10ª colocação. O Santos aparece um pouco melhor, com 31 e em 7º lugar. No domingo, vencia o Red Bull Bragantino até os minutos finais, quando levou o gol de empate e o duelo acabou 1 a 1.

VASCO E BOTAFOGO NA ZONA DE REBAIXAMENTO

Dois dos maiores clubes do futebol brasileiro, Vasco e Botafogo vivem péssimo momento na temporada. A derrota para o Palmeiras jogou o Vasco para o 18º lugar, com 19 pontos. O Botafogo foi derrotado em Salvador pelo Bahia, por 1 a 0, e também entrou na zona de rebaixamento, com 20 pontos e o 17º lugar.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 20º RODADA DO BRASILEIRÃO

SÁBADO

Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza

São Paulo 2 x 1 Goiás

Atlético-GO 1 x 1 Corinthians

DOMINGO

Inter 2 x 2 Coritiba

Vasco 0 x 1 Palmeiras

Atlético-MG 4 x 0 Flamengo

Bahia 1 x 0 Botafogo

Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos

Ceará 0 x 0 Sport

Fluminense 0 x 1 Grêmio