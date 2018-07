Brasileirão tem média de público menor que EUA, China e Japão, diz consultoria

SÃO PAULO - No mesmo dia em que o secretário-geral da Fifa, Jerôme Valcke, elogiou o ritmo das obras do Estádio do Mineirão, um estudo colocou o Brasil apenas na 13ª posição de um ranking com as 20 maiores médias de público nos campeonatos nacionais.

Uma posição decepcionante se considerarmos que já no final deste ano - e ao longo de 2013 - a maior parte dos novos estádios da Copa 2014 – com média de 55,3 mil assentos - serão finalizados e inaugurados.

De acordo com os dados da Pluri Consultoria, no Brasileirão de 2011, 5.660.987 torcedores foram torcer por seus times, resultando em uma média de 14,9 mil torcedores por jogo, com uma taxa de ocupação média dos estádios de 44%.

Levando em conta ainda a média de assentos dos estádios da Copa, a média de público do último Brasileirão seria sufiente para preencher apenas 26,9% desses novos assentos.

Esses dados colocam o Brasil atrás de de países com menor tradição no futebol, como os Estados Unidos, a China e o Japão. Olhando também para a média de público por jogo, o Brasil fica atrás até mesmo das 2ª divisões de Inglaterra e Alemanha.

Um dos fatores detectados pela consultoria para a o baixo público total e, consequentemente, para as baixas médias e taxa de ocupação, seriam os valores cobrados para assistir a um jogo no país. O México, classificado pela empresa como semelhante ao Brasil, tem preços médios de ingressos entre R$ 8 e R$ 10, “mais adequados ao nível de renda do país” e que posicionam o país como o melhor não europeu na lista, em 4º no ranking geral.

Amplo domínio

Com 13 países nas 20 posições do ranking, a Europa lidera com folga a lista das melhores médias de público – e também os maiores públicos absolutos.

“A Alemanha possui o campeonato nacional com maior presença público do mundo. Na temporada 2011/2012 os 306 jogos da Bundesliga tiveram público total de 13,8 milhões de torcedores, com média de 45,1 mil por jogo e ocupação média de 93% dos estádios”, aponta o relatório.

Na sequência, a Inglaterra teve público total de 13,1 milhões em 380 jogos, com média de 34,6 mil por jogo e ocupação de 97% dos estádios. Fechando as três primeiras colocações, aparece a Espanha, com público total de 10,8 milhões em 380 jogos, média de 28,4 mil por jogo e ocupação média de 74% dos estádios.

“Porém, ao contrário de Alemanha e Inglaterra, onde todos os clubes possuem altíssimo índice de ocupação dos estádios, na Espanha a média do campeonato é fortemente influenciada por Barcelona e Real MadriD”, aponta a consultoria.

Confira abaixo o ranking: