Brasileirão terá bola temática sobre trânsito na 1ª rodada

A CBF e a empresa Michelin anunciaram nesta quinta-feira uma parceria na campanha "Juntos pela segurança no trânsito", de prevenção a acidentes que vitimam crianças nas estradas do mundo todo. Como apoio à iniciativa, uma bola temática será utilizada em todos os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nos dias 9 e 10 de maio.

"Essa é a primeira ação da CBF de caráter social. Temos que usar o futebol, essa paixão nacional, como instrumento educacional", disse o secretário-geral da entidade, Walter Feldman. Além da bola estilizada, faixas e estandes nos estádios também serão instalados.

A ação faz parte da campanha mundial #SaveKidsLives, que pretende chamar a atenção de autoridades para que se inclua a segurança no trânsito em suas agendas e discussões. Para isso, foi lançado o site savekidslives2015.org, que tem o intuito de recolher assinaturas como modo de instigar as autoridades.

Segundo a ONU, a cada quatro minutos uma criança morre no mundo em decorrência de acidentes de trânsito, e outras ficam gravemente feridas. Por ano, são 186.300 vítimas em todo o planeta.