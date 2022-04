Brasileirão: veja quem pode chegar ou sair do seu time no último dia da janela de transferências

As principais equipes do futebol brasileiro correm contra o tempo para acertar a contratação de reforços nesta terça-feira, no último dia da janela de transferências do País. Os clubes têm até o fim do dia (meia-noite) para movimentar o mercado e solicitar o envio dos contratos à CBF. Só assim os nomes poderão ser publicados no Boletim Informativo Diário (BID), mesmo que posteriormente.

Esta é a primeira vez que a CBF adota as regras da Fifa para transferências entre clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, estabelecendo dois períodos para transações, sendo o primeiro de 19 de janeiro a 12 de abril, e o segundo de 18 de julho a 15 de agosto.

Corinthians

Às vésperas do fim da janela, o Corinthians acertou o empréstimo de Jonathan Cafu, sem espaço no time de Vitor Pereira, ao Cuiabá, que este ano mais uma vez disputa a primeira divisão e tenta reforçar o ataque para se manter na elite. O nome de Gustavo Mosquito, atualmente na reserva, agrada Botafogo e Internacional, que sinalizaram uma possível investida no atacante. A transferência, no entanto, é vista como difícil.

O Corinthians também tenta nessas últimas horas resolver os impasses com o meia-atacante Luan e o lateral-esquerdo Danilo Avelar, jogadores pouco utilizados no alvinegro paulista. O clube estaria disposto a ceder os atletas por empréstimo até o fim do ano pagando 50% dos salários, considerados altos. O América-MG é um dos interessados no defensor, afastado após caso de racismo em uma transmissão ao vivo pela internet.

Palmeiras

Em busca de um camisa 9 desde a saída de Luiz Adriano, o Palmeiras esperava contratar um centroavante pelo menos até o fim do dia, o que não deve ocorrer. Após tentativas frustradas por Pedro, do Flamengo, o clube alviverde teve uma proposta pelo atacante Carlos Vinicius, do PSV, da Holanda, rejeitada pelo Benfica, dono dos direitos do jogador, nesta segunda-feira.

Mesmo sem conseguir o tal sonhado camisa 9, o Palmeiras terá mais uma baixa ao fim da janela. O clube alviverde decidiu não renovar com Deyverson, autor do gol do título do tri da Libertadores, e liberou o jogador para procurar outra equipe.

Santos

O Santos é um dos poucos times com atuação discreta às vésperas do fim do primeiro período de transferências no ano. Nesta segunda, o time da Vila acertou o empréstimo do meia Luiz Henrique, de 22 anos, para o Novorizontino para a disputa da Série B.

São Paulo

O São Paulo luta para conseguir a contratação de um zagueiro até o fim desta janela. O nome mais especulado no tricolor paulista é Igor Rabello, do Atlético-MG. Na reserva desde que chegou em Belo Horizonte, o defensor de 26 anos estava praticamente acertado para desembarcar em São Paulo, mas o negócio esfriou nas últimas horas.

Nesta segunda-feira, o time de Rogério Ceni acertou a contratação do atacante André Anderson, de 22 anos. Jogador da Lazio, da Itália, ele chega por empréstimo até o meio de 2023.

Flamengo

Vivendo um momento de instabilidade com a torcida, o Flamengo ainda vive a expectativa de se despedir de alguns medalhões nesta janela. O goleiro Diego Alves e os meias Diego Ribas e Everton Ribeiro são alguns dos nomes cotados para deixar a Gávea. Entretanto, nenhuma proposta oficial chegou para o clube.

Marcado pela falha na final da Libertadores, o volante Andreas Pereira também tem futuro indefinido no rubro-negro carioca. Emprestado pelo Manchester United até o fim de junho, o jogador estaria incomodado com as poucas oportunidades no time de Paulo Sousa. PSV, da Holanda, e Lyon, da França, observam a situação do atleta de 26 anos.

Atlético-MG

As últimas horas tiveram tom de despedida em Belo Horizonte. O Atlético-MG, um dos candidatos ao título, acertou o empréstimo do zagueiro Vitor Mendes, de 23 anos, para o Juventude, clube pelo qual o defensor já havia atuado na temporada passada.

O clube mineiro também vive a expectativa de acertar nas próximas horas a transferência do volante Tchê Tchê ao Botafogo. O jogador rumaria ao alvinegro carioca em definitivo.

Botafogo

Embalado pela compra da SAF pelo empresário americano John Textor, o Botafogo é o time braisleiro mais atuante na janela de transferências. Depois de estrear seis jogadores na estreia do Brasileirão diante do Corinthians, no domingo, o alvinegro do Rio de Janeiro pretende fechar mais cinco contratações até o fim do dia: os meias Tchê Tchê (Atlético-MG) e Lucas Fernandes (Portimonense-POR), o zagueiro Victor Cuesta (Internacional) e os atacante Gustavo Mosquito (Corinthians) e Gustavo Sauer (Boavista-POR).

Internacional

Buscando reforçar a equipe para a sequência da temporada, o Internacional anunciou a contratação do meia-atacante Pedro Henrique, de 31 anos, que estava no Sivasspor, da Turquia. Ele assina até o fim de 2024.

Ainda ontem, o Inter fechou a contratação do lateral-esquerdo Renê, que estava na reserva do Flamengo. O clube também sondou o meia Alan Patrick, do Shakhtar Donetsk, mas o negócio não avançou.

Athletico-PR

A novidade no Athletico-PR nas últimas horas surge no setor de ataque. Nesta terça-feira, o time paranaense fechou a contratação do atacante Vitor Roque, de apenas 17 anos, junto ao Cruzeiro. Estima-se que o atual campeão da Copa Sul-Americana tenha pago R$ 24 milhões ao Cruzeiro pela joia. O clube ainda tenta definir o novo treinador. Sylvinho é um dos cotados para a vaga de Alberto Valentim