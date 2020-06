Brasileirão 2020 vira desafio de logística e faz times se preocuparem com hotéis e aeroportos

A edição 2020 do Campeonato Brasileiro vai representar uma batalha a ser vencida tanto em campo quanto no planejamento logístico de viagens. O anúncio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de que a competição continuará com 38 rodadas e previsão de durar de agosto até fevereiro de 2021 vai significar para os clubes a necessidade de repensar em detalhes o cronograma de voos, escolhas de hotéis e preparação de locais de treinos em outras cidades. Tudo isso sem descuidar do novo coronavírus.

Os 20 participantes da Série A aprovam a manutenção do formato em pontos corridos, mas sabem o quanto será intenso jogar pelo Brasileirão 38 vezes ao longo de seis meses, com duas partidas por semana e ainda com compromissos por outras competições, como Copa do Brasil e torneios internacionais. São, ao todo, 380 jogos. Por isso, será fundamental planejar horários adequados para viagens, conexões com espera mais curta em aeroportos, novos tipos de treinos, rodízio de titulares e até pensar em hotéis com estrutura de higiene aprimorada para os protocolos de saúde na pandemia.

Leia Também Técnico do PSG admite que vencer a Liga dos Campeões será mais difícil sem Cavani

Um dos times mais exigidos por essa agenda lotada será o Bahia. A equipe precisa pegar avião toda vez que sair de casa para enfrentar um adversário na Série A. "Temos uma preocupação com a logística. O calendário será um desafio mais até do que o normal, que já é algo bem difícil", disse o presidente do clube, Guilherme Bellintani. No Brasileirão, a CBF se encarrega de pagar as despesas de viagem e hospedagem, mas cabe aos times escolher qual é a melhor programação.

A definição da agenda pode forçar nesta nova era um time preferir, por exemplo, viajar para o próximo jogo de antevéspera e não mais na véspera, por confiar que na cidade seguinte terá uma estrutura melhor para treinar e recuperar os atletas do cansaço da partida anterior. Inclusive, os próprios clubes têm acordos de colaboração para cederem as estruturas dos CTs uns aos outros. Isso significa, por exemplo, que ao viajar para Porto Alegre, um time paulista poderá usar o CT do Inter e vice-versa.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Será preciso ter até viagens mais flexíveis para diminuir o tempo de espera. O aeroporto cansa e é acima de tudo um local com risco de contágio E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Marcelo Paz, Presidente do Fortaleza

"Será um Brasileiro bem 'aperreado', como dizemos aqui no Ceará. A gente já sofre com a logística porque no ano passado, viajamos 79 mil quilômetros no Brasileirão. O Flamengo percorreu só 27 mil. Isso faz uma diferença no preparo", comentou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. "Será preciso ter até viagens mais flexíveis para diminuir o tempo de espera. O aeroporto cansa e é acima de tudo um local com risco de contágio", completou.

TABELA

Uma vontade dos clubes é que a tabela possa ser alterada para facilitar as viagens. Assim, um time pode, em uma sequência, realizar partidas em cidades próximas, para diminuir o desgaste. "Isso seria uma medida inteligente. Se nós, do Ceará, fôssemos ao Sul com uma sequência de jogos seguidos por lá, seria o ideal. Mas não temos a tabela ainda", afirmou o presidente do Ceará, Robinson de Castro. A CBF não se manifestou ainda sobre a tabela.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Me preocupa além dos deslocamentos em aeroportos, as estruturas dos hotéis onde as delegações ficarão hospedadas. Penso que todo cuidado é preciso com estes detalhes: viagens e acomodações E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Ney Franco, Técnico do Goiás

Os times e a CBF prometem ter atenção até com a escolha dos hotéis. As acomodações vão precisar ser individuais e com o atendimento aos critérios de higiene do novo coronavírus. "Me preocupa, além dos deslocamentos em aeroportos, as estruturas dos hotéis onde as delegações ficarão hospedadas. Penso que todo cuidado é preciso com esses detalhes: viagens e acomodações", disse ao Estadão o técnico do Goiás, Ney Franco.

As agendas de jogos ainda podem ser impactadas por possíveis decretos locais que proíbam a realização de partidas em uma cidade, mesmo com portões fechados. Essa possibilidade já foi contemplada e discutida em reuniões da CBF, com o acordo dos clubes. Os únicos times que se posicionaram de forma mais crítica ao começo do Brasileirão no início de agosto foram os quatro grandes de São Paulo. Todos pediram mais tempo para se preparar para o calendário. Eles ainda não voltaram a treinar nos CTs. Retomam as atividades dia 1º de julho.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Ou começa o campeonato ou não tem a competição, para não inviabilizar tudo para o ano que vem. Não dá mais para ficar esperando, se não seria a falência do futebol E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Adson Batista, Técnico do Atlético-GO

Apesar das divergências e dos temores com o Brasileirão reformulado, existe a unanimidade de que o campeonato tem de ser realizado. "É o momento de todos fazerem sacrifício com o calendário. Ou começa o campeonato ou não tem a competição, para não inviabilizar tudo para o ano que vem. Não dá mais para ficar esperando, se não seria a falência do futebol", afirmou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

TRÊS PERGUNTAS PARA...Thiago Scuro, diretor executivo do Red Bull Bragantino

Como o clube deve lidar com esse novo formato?

Estamos adaptados ao calendário que temos. É realidade do futebol. Teremos de lidar com jogos em dezembro e janeiro. No que diz respeito à questão emocional, vai precisar de uma atenção. Em algumas localidades o clima vai trazer impacto, por ser muito quente. Vamos precisar ter um elenco um pouco maior do que o planejado, mas isso tende a ser positivo porque mais atletas vão participar dos jogos.

Qual será o tamanho do desafio da logística de viagens?

Entendemos a logística como algo extremamente estratégico no futebol brasileiro. Vamos manter alguns hábitos que fizeram a diferença ano passado. Utilização de voos fretados, vamos dormir algumas cidades após os jogos para recuperar melhor os atletas e levar nosso estafe médico e de performance.

Os clubes brasileiros estão prontos para esses desafios do Brasileirão 2020?

A logística é importante para os atletas entrarem em campo preparados. Mas o futebol brasileiro já é naturalmente desafiador pelo volume de jogos, pelo distanciamento entre um jogo e outro e pelas distâncias. Os clubes brasileiros estão mais preparados para isso do que para qualquer outra liga do mundo.