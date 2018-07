Brasileiras exaltam poder de recuperação em nova vitória no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei não imaginava que sofreria os nove primeiros pontos do jogo deste sábado contra a Bélgica, em Ancara, na Turquia. Nem que perderia o primeiro set por incríveis 25/13. Mas a equipe conseguiu reagir para vencer por 3 sets a 1 e garantir a classificação para a fase final do Grand Prix.

"Foi um bom jogo para o nosso grupo. Depois do primeiro set conseguimos nos ajustar. O mais importante foi a nossa recuperação no decorrer da partida. Vamos continuar trabalhando forte para fazermos um bom jogo contra a Turquia e depois focarmos na fase final", disse a ponta Jaqueline, principal nome do Brasil na partida, que anotou 17 pontos.

Tandara, observada como titular no lugar de Natália, também elogiou o poder de reação do time depois de um início vacilante. "Do segundo set para frente, conseguimos estabilizar o nosso jogo e diminuímos o número de erros. Conseguimos a nossa classificação para a fase final e sabemos que os jogos lá em Bangcoc serão ainda mais difíceis, por isso temos que manter o ritmo forte de trabalho."

O Brasil já está classificado para a fase final, que será na Tailândia, mas ainda tem mais um compromisso pela fase de classificação. No domingo, pega a Turquia, dona da casa, em mais um jogo que o técnico José Roberto Guimarães deve aproveitar para observar as opções que tem no elenco.

"Vamos ter a chance de disputar um bom número de jogos contra grandes seleções e isso servirá de treinamento para os Jogos Olímpicos. Hoje (sábado) conseguimos dar mais ritmo para as jogadoras e vamos precisar de todo o time na etapa decisiva", avalia Zé Roberto.