Brasileiro celebra renovação de contrato com clube promovido à elite inglesa

Campeão da segunda divisão da Inglaterra e, consequentemente, promovido à elite do Campeonato Nacional, o Wolverhampton anunciou a manutenção do atacante Léo Bonatini. O brasileiro de 24 anos atuou na última temporada pelo clube por empréstimo e agora teve os direitos adquiridos junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Bonatini se tornou um dos destaques da campanha que terminou com o título da divisão de acesso na Inglaterra. Por isso, despertou o interesse do clube de adquiri-lo. Os valores da negociação não foram confirmados, mas o jogador assinou vínculo por quatro temporadas com a equipe.

"Estou muito feliz em poder vestir a camisa do Wolves pelas próximas quatro temporadas. O último ano foi muito bom para mim, fiz muitos gols e pude ajudar a equipe a conquistar o título da segunda divisão e a vaga na elite. Sem dúvidas, vai ser especial disputar esse torneio, que é um dos mais difíceis do mundo, recheado de craques. Vamos dar o nosso melhor para dar alegrias à nossa torcida. Me sinto em casa aqui e estou muito motivado e agradecido pela confiança depositada no meu trabalho", declarou.

Bonatini foi formado nas divisões de base do Cruzeiro, mas nunca rendeu o que se esperava dele na base. Após um breve empréstimo ao Goiás, chegou à Europa para atuar no Estoril, de Portugal, antes de ir para o futebol árabe.