Brasileiro da Lazio pede desculpas por ter pulado sobre jogador da Inter para comemorar vitória

Após protagonizar uma cena inusitada na vitória da Lazio sobre a Inter de Milão por 3 a 1, ontem, pelo Campeonato Italiano, o zagueiro brasileiro Luiz Felipe, que joga pela equipe romana, usou as redes sociais para pedir desculpas e explicar o gesto de ter pulado nos ombros do argentino Joaquin Correa, da Inter, após o fim da partida.

Na publicação, uma foto que aparece ao lado de Correa, Luiz Felipe escreveu na legenda : “Peço desculpas a quem se ofendeu e esclareço que não foi feito, de forma alguma, para ser desrespeitoso com ele, com outros atletas ou com a Instituição Internacional e seus fãs apaixonados”.

No mesmo texto, escrito em italiano, Luiz explica que o gesto de comemorar a vitória com o adversário foi um “ato inocente” causado pela forte amizade que tem com o jogador da Inter. Correa e Luiz Felipe atuaram juntos pela Lazio por três temporadas, mas deixaram de ser colegas de time desde o começo da temporada, quando o argentino se transferiu para a equipe de Milão.

Ainda em seu texto, o brasileiro admitiu o erro e disse que a brincadeira não foi feita no momento e local apropriados.

“É importante deixar claro que respeito, demais, a Internazionale ou qualquer outro clube. Somos todos profissionais, que estamos trabalhando em busca de nossos objetivos, e jamais faltaria ao respeito com outro companheiro de profissão. No final da partida, acabei pulando nas costas do "Tucu" porque ele é um dos grandes amigos que o futebol me deu. Nossas famílias são amigas e a gente sempre foi muito unido. Ali, o que eu mais queria era dar um abraço nele e brincar sobre o resultado, pois a nossa amizade permite, só que me exaltei. Talvez, pensando melhor, não foi o melhor momento e nem o local mais adequado”, escreveu o zagueiro em sua postagem.

Com a vitória, a Lazio alcançou os 14 pontos e subiu para o quinto lugar da tabela do Campeonato Italiano. A Inter de Milão, atual campeã e defensora do título da liga, perdeu a invencibilidade que durava sete jogos e permaneceu na 3ª colocação com 17 pontos.