Brasileiro Daniel Alves ficará fora de jogo do Barcelona na Copa do Rei

BARCELONA - O lateral-direito Daniel Alves ficará fora do jogo que o Barcelona fará contra o Osasuna, nesta quinta-feira, fora de casa, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Rei. Por precaução, o jogador acabou não sendo incluído na lista de 18 jogadores relacionados pelo técnico Pep Guardiola, depois de ter reclamado de um incômodo na perna direita durante o treino desta quarta.

O peso do desfalque de Daniel Alves não é tão grande pelo fato de o Barcelona ter goleado por 4 a 0 no duelo de ida do mata-mata. Com isso, ostenta vantagem de poder perder por até três gols nesta quinta-feira.

Eleito para a seleção da Fifa de 2011, cuja formação foi revelada na última terça-feira em cerimônia que consagrou Messi como primeiro jogador a ser eleito o melhor do mundo por três anos consecutivos, Daniel Alves não será o único desfalque de peso do Barcelona para o jogo desta quinta. Guardiola também optou por deixa fora da lista de convocados o meia Iniesta, por decisão técnica, além do lateral brasileiro Maxwell, pelo mesmo motivo.

Entre os 18 jogadores relacionados, Guardiola incluiu três atletas da equipe B do clube: Cuenca, Montoya e Sergi Roberto. Caso não sofra uma improvável goleada histórica do Osasuna no duelo de volta, o Barcelona enfrentará o Real Madrid nas quartas de final da Copa do Rei.