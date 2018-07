Brasileiro Daniel Gargnin é campeão no Mundial Júnior de Judô

O brasileiro Daniel Cargnin, de 20 anos, conquistou nesta quinta-feira o título do Campeonato Mundial Júnior de Judô (Sub-21) na categoria meio-leve (66kg), em Zagreb, na Croácia, após derrotar na final o usbeque Artyom Shturbabin com um wazari. O judoca gaúcho agora soma duas medalhas em Mundiais Júnior - ele também obteve o bronze no Mundial de Abu Dabi, em 2015.

Para abrir caminho à sua primeira final de Mundial, Cargnin havia derrotado na semifinal Bagrati Niniashvili, atleta da Geórgia. A luta foi definida no "golden score", com a vitória do brasileiro garantida devido a duas punições impostas ao adversário.

O Brasil ainda teve a chance de ver outro atleta conquistar uma medalha na competição nesta quinta. David Lima disputou o bronze com Tato Grigalashvili, da Geórgia, mas foi derrotado também no "golden score" por um wazari.

Com a medalha de ouro de Cargnin, o judô brasileiro conseguiu a façanha de ter um campeão mundial em todas as classes de idade em 2017. Também conquistaram títulos Aldi Oliveira, no Mundial Juvenil Sub-18 (50kg) e Mayra Aguiar, que se sagrou foi campeã mundial sênior (78kg).