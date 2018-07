Brasileiro de 18 anos chega ao Liverpool e é recebido por Klopp

"Foi uma ótima experiência para mim. Foi bom também ter um pouco de tempo de jogo, já que fazia tempo que eu não jogava. Eu nunca tinha jogado como profissional antes, então foi muito valioso o tempo que passei na Finlândia", contou Allan, em entrevista ao site do Liverpool.

Allan Rodrigues de Souza estava no sub-20 do Inter quando recebeu uma proposta para se transferir para o Liverpool. Mal pisou na Inglaterra e já foi emprestado para o SJK, da Finlândia. Em oito partidas pelo clube, sendo sete como titular, fez dois gols e ajudou a levar o time a um inédito título finlandês.

Tudo foi acompanhado de perto pelo Liverpool, que fazia contato diário com o garoto para saber como andava sua estadia na Finlândia. "Eles queriam saber como eu estava, me dando total apoio, perguntando sobre as coisas", contou. Também a comissão técnica mandava e-mails e mensagem de celular para acompanhar a rotina de Allan.

De volta à Inglaterra, o brasileiro terá uns dias para retornar a Porto Alegre e ficar com a família. Depois, deverá receber nova folga no período do ano novo. "Vou me concentrar nos treinos por um mês ou dois e, quando voltar, vamos ver o que acontece. Confio no Liverpool e no que eles decidirem. Por enquanto, eu quero ganhar experiência."