Brasileiro desmaia na final da Liga Europa, vai a hospital, mas passa bem

Matheus subitamente caiu desfalecido no gramado aos 40 minutos do segundo tempo, causando apreensão nos jogadores e em quem acompanhava a partida final da competição. Ele deixou o campo de maca, desacordado, e foi direto para um hospital.

De acordo como o técnico Myron Markevych, o jogador passa bem. O Dnipro, por sua vez, publicou no seu site oficial que Matheus recuperou a consciência no caminho para o hospital e está apenas com o nariz quebrado. Antes de desmaiar, ele sofreu um choque de cabeça com o zagueiro Tremoulinas, do Sevilla.

Matheus, de 32 anos, é um dos três brasileiros que entraram em campo na final desta quarta-feira, vencida pelo Sevilla por 3 a 2. Além de Matheus, que fez carreira em Portugal e está desde 2011 no Dnipro, o time ucraniano conta com o meia Léo Matos e o zagueiro Douglas. Este último teve longa passagem pelo Vasco.