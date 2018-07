Brasileiro do Querétaro protagoniza 'cenas lamentáveis' no México

Pela 17ª rodada do Campeonato Mexicano, o Querétaro, clube de Ronaldinho Gaúcho, foi enfrentar o Chiapas fora de casa e acabou derrotado por 2 a 1. O gol da equipe foi marcado após assistência do meia para o compatriota Camilo. Porém, foi outro brasileiro que roubou a cena de forma negativa: o meia William, ex-Palmeiras.

Em meio ao jogo nervoso, William, visivelmente irritado, primeiro deu uma entrada criminosa e proposital por trás em seu adversário no meio de campo e foi expulso imediatamente. Como se não bastasse, ao ser rodeado de jogadores do Chiapas, que tiravam satisfação, o brasileiro ainda desferiu um soco no rosto de outro atleta.Tudo isso a poucos metros do árbitro. Desesperadamente, Ronaldinho tentou afastar o companheiro do centro da confusão. William foi revelado pelo Palmeiras em 2006 e, a partir de 2008, rodou por empréstimo por diversas equipes do Brasil. Ele chegou ao Querétaro após breve passagem pelo futebol sul-coreano.