Brasileiro do Servette realiza sonho e treina com Brasil A fria tarde desta terça-feira foi especial para um brasileiro que há sete anos vive na Suíça, mas ainda não se acostumou totalmente com o inverno europeu. O meia Marcos de Azevedo, de 31 anos, que joga atualmente no Servette, foi "convocado" para completar o grupo da seleção brasileira e participar do treino realizado no Centre Sportif de Coloray, em Nyon, cidade próxima a Genebra.