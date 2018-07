Brasileiro do Shakhtar Donetsk é atacado por falta de fair play

COPENHAGUE - O atacante brasileiro Luiz Adriano causou polêmica na vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Nordsjaelland, na terça-feira, na Dinamarca, pela Copa dos Campeões da Europa. Autor de três gols no jogo vencido por 5 a 2, ele foi muito criticado pela falta de fair play na jogada de um deles, quando ignorou a devolução da bola para o time dinamarquês e aproveitou para marcar para os ucranianos.

O polêmico lance aconteceu quando o time da casa vencia por 1 a 0. O árbitro pediu atendimento médico para um atleta e a posse de bola estava com o Nordsjaelland. No reinício, o também brasileiro Willian chutou a bola para a defesa do rival, em sinal de devolução, mas Luiz Adriano a dominou, avançou sozinho, driblou o goleiro, que, incrédulo, nem esboçou reação, e empatou a partida.

Depois do gol, alguns jogadores do Nordsjaelland reclamaram com Luiz Adriano e a torcida local vaiou o brasileiro. O time dinamarquês ainda quis marcar um gol na sequência para compensar, mas o Shakhtar Donetsk não permitiu. No fim, a equipe ucraniana acabou vencendo por 5 a 2 e confirmou sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, eliminando o adversário.

Mas o resultado do jogo acabou ficando em segundo plano. O técnico do Nordsjaelland criticou duramente a atitude do brasileiro. "Eu não sei se o Shakhtar tem bandidos, mas alguns de seus jogadores, dirigentes e treinadores estão sem moral", afirmou Kasper Hjulmand, em entrevista para uma TV da Dinamarca. "No meu mundo, foi uma conduta antidesportiva e Luiz Adriano merecia cartão vermelho."

Hjulmand ressaltou que, se estivesse do outro lado, teria ordenado sua equipe a permitir que o adversário marcasse um gol para compensar. "Faria isso, com certeza", disse o treinador. "Acredito que o futebol sofre uma grande perda quando algo assim acontece", reforçou o diretor esportivo do Nordsjaelland, Jan Laursen, também criticando a atitude do atacante brasileiro.

Do outro lado, o técnico do Shakhtar Donetsk tentou justificar a atitude do atacante brasileiro. "Perguntei para ele o que aconteceu. E o Luiz Adriano disse: ''Foi instinto, vi a bola, driblei e marquei o gol''", contou Mircea Lucescu. "Queria que deixássemos eles marcarem um gol, mas houve uma grande confusão. É uma pena que tenha acontecido isso. Peço desculpas", completou.