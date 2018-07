Brasileiro Eder brilha, Sampdoria supera o Verona e encosta no G-3

Com um gol e uma assistência, o brasileiro Eder ajudou a Sampdoria a vencer o Verona, por 3 a 1, nesta segunda-feira, fora de casa. Em outro jogo que fechou a 14.ª rodada do Campeonato Italiano, a outra equipe da terra de Romeu e Julieta foi melhor: o Chievo fez 2 a 0 no Cagliari como visitante.

Em Verona, o mexicano Rafa Márquez fez um pênalti contestável sobre o lateral De Silvestri e foi expulso logo aos 26 minutos do primeiro tempo. Eder foi para a cobrança e fez 1 a 0 para a Sampdoria.

Com o mesmo faro artilheiro de sempre, Luca Toni empatou, marcando o quarto gol dele no campeonato. Mas no segundo tempo a Sampdoria voltou à frente com Okaka e fechou a vitória com Gabbiadini, após passe de Eder que deixou o italiano com o gol aberto.

Com a vitória, a Sampdoria foi a 25 pontos para seguir na cola do arquirrival Genoa, que tem um ponto a mais e ocupa o terceiro lugar. Na Itália só os três primeiros vão à Liga dos Campeões. Napoli (24), Lazio (23), Milan (21), Udinese (21) e Fiorentina (20) ficaram para trás na acirrada briga pelo G-3.

Do outro lado da tabela, o Chievo deixou a zona de rebaixamento depois de vencer o Cagliari por 2 a 0, com gols Meggiorini e Paloschi. O segundo time de Verona foi a 13 pontos, no 16.º lugar, enquanto o Cagliari agora aparece no 18.º lugar, dentro da zona de degola, com 11. O Verona, com 14, é o 14.º colocado.