Brasileiro Éder faz gol na estreia e evita a derrota da Itália

Em sua estreia na seleção italiana o brasileiro Éder brilhou. Com um golaço de fora da área aos 39 minutos do segundo tempo ele empatou a partida com a Bulgária em 2 a 2 e garantiu um ponto precioso para a Azzurra em sua caminhada rumo à fase final da Eurocopa de 2016. A equipe está em segundo lugar com 11 pontos, dois atrás da Croácia e dois à frente da Noruega. Os búlgaros têm cinco.

Na última hora a Itália perdeu o goleiro Buffon, que foi vetado por estar com febre e substituído por Sirigu. A equipe abriu o placar logo aos três minutos com um gol contra, mas tomou a virada ainda no primeiro tempo. A salvação veio nos pés de Éder, que havia entrado no lugar de Zaza aos 12 minutos do segundo tempo. Éder teve excelente estreia. Naturalizado, o jogador da Sampdoria vestiu pelas primeiras vez as cores da seleção e evitou a derrota. O jogo foi em Sofia.

Éder entrou em campo durante o segundo tempo, quando a Itália já perdia por 2 a 1.Antes disso, a Itália havia levado uma virada. O time abriu o placar da partida aos 4 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Minev, que dividiu a bola com Zazá após cruzamento. A Bulgária, porém, reagiu rapidamente, com os gols de Popov, aos 11, e Micanski, aos 17 minutos.