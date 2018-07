Brasileiro Fabinho renova por mais 2 anos e prorroga contrato com Monaco até 2021

O lateral-direito Fabinho renovou o seu contrato com o Monaco para defender o time francês até 2021. O acordo foi oficializado pelo clube nesta sexta-feira, depois de o brasileiro ter acertado a prorrogação do seu compromisso com a equipe por mais dois anos.

O atleta de 22 anos foi contratado inicialmente pelo Monaco em maio de 2015, quando assinou para jogar pelo time francês por quatro temporadas. Na última delas, por sinal, ele marcou oito gols, todos por meio de cobranças de pênalti. O lateral também já acumula quatro bolas na rede nesta temporada 2016/2017 do futebol europeu.

Formado nas divisões de base do Fluminense, ele nunca atuou pelo time profissional no Brasil e foi contratado inicialmente pelo Rio Ave, de Portugal, pelo qual também não jogou e acabou sendo emprestado ao Real Madrid, onde defendeu o time B do clube espanhol antes de ser finalmente adquirido pelo Monaco.

Atualmente defendendo a liderança do Campeonato Francês com Guingamp e Nice, com sete pontos ganhos em três jogos, o Monaco volta a campo neste sábado para enfrentar o Lille, fora de casa, pela quarta rodada da competição. No duelo, o time contará com o retorno do atacante Falcao Garcia. O astro colombiano se recuperou de uma lesão muscular, que o deixou de fora de cinco jogos da equipe.