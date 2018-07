Brasileiro faz dois, e Mönchengladbach bate Stuttgart pelo Alemão

Com atuação decisiva do brasileiro Raffael, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Stuttgart por 2 a 0, nesta terça-feira, pela abertura da 5ª rodada do Campeonato Alemão. Raffael, que não chegou a jogar profissionalmente no Brasil, marcou os dois gols da partida disputada na casa do Borussia.

Os gols saíram somente no segundo tempo. Aos 12 minutos da etapa final, o atacante recebeu passe da direita e bateu firme da entrada da área para abrir o placar. O brasileiro anotou o segundo aos 29, em cobrança de pênalti, sacramentando a vitória dos donos da casa.

Raffael, de 32 anos, iniciou sua carreira no Juventus, de São Paulo, atuando nas equipes da base. Depois foi para a Europa defender clubes da Suíça. Em solo alemão, vestiu a camisa do Hertha Berlin e do Schalke antes de se transferir para o Borussia Mönchengladbach em 2013.

O resultado desta terça levou o Borussia provisoriamente ao sexto lugar, dentro da zona de classificação para as competições europeias, com oito pontos. O Stuttgart é o décimo colocado, com seis.