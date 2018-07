Brasileiro faz dois e Mönchengladbach goleia lanterna por 4 a 1

MÖNCHENGLADBACH - O Borussia Mönchengladbach aproveitou o fato de enfrentar o lanterna do Campeonato Alemão para golear e encostar nas primeiras colocações da tabela. Nesta sexta-feira, na abertura da sexta rodada, a equipe contou com dois gols do brasileiro Raffael para fazer 4 a 1 sobre o Eintracht Braunschweig, em casa.

O resultado colocou o Borussia Mönchengladbach na quarta colocação do Alemão, com nove pontos, mas com uma partida a mais. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Augsburg, sexta que vem, fora de casa. Já o Braunschweig somou apenas um ponto na competição, é o último e atuará no domingo que vem, dia 29, diante do Stuttgart, em casa.

Nesta sexta, o Borussia começou melhor e marcou o primeiro aos 22 minutos, com Oscar Wendt. Ainda na etapa inicial, Raffael deixou sua marca pela primeira vez e selou o placar do intervalo.

No segundo tempo, o Braunschweig foi para cima em busca da reação e marcou aos 13 minutos, com Mirko Boland, mas Max Kruse fez o terceiro dos mandantes, de pênalti, aos 27 minutos, e jogou um balde de água fria nos lanternas. Ainda houve tempo para que Raffael marcasse mais uma vez, aos 31, antes do apito final.