Brasileiro faz golaço e Jeonbuk Motors fatura Campeonato Coreano

Com um golaço do meia brasileiro Leonardo, o Jeonbuk Motors bateu o Jeju United fora de casa no último sábado e se sagrou campeão coreano com 3 rodadas de antecedência. É a terceira vez que o clube fatura o campeonato nacional, a K-League, sendo todas sob comando do técnico Choi Kang-hee.

A equipe da cidade de Jeonju abriu o placar no primeiro tempo com um belo gol de falta do brasileiro Leonardo. O meia é desconhecido da torcida brasileira, pois em toda sua carreira se destacou apenas no futebol grego e coreano, onde joga desde 2012. Ainda no primeiro tempo, o Jeju United teve um jogador expulso e facilitou a vida do Jeonbuk, que ampliou para 3 a 0 na segunda etapa e garantiu o título.

O Jeonbuk Motors é administrado por uma montadora automobilística coreana desde 1999 e, desde então, os títulos viraram rotina. Em 2006, equipe se tornou a primeira do leste asiático a vencer a Liga dos Campeões da Ásia no atual formato, que vigora desde 2003, e foi ao Mundial de Clubes da Fifa. A equipe venceu a K-League em 2009, 2011 e, agora, em 2014. No início do ano, o time esteve no Brasil e disputou jogos-treino contra São Paulo, Palmeiras e Santos.