Brasileiro faz golaço pelo Zenit, mas Inter de Milão busca empate por 3 a 3

Em um dos poucos amistosos interessantes entre os muitos que foram realizados neste sábado e envolveram clubes europeus que estão em pré-temporada, Inter de Milão e Zenit empataram por 3 a 3, em Pisa, na Itália. No confronto, o meio-campista brasileiro Hernani marcou um golaço pelo time russo, mas os anfitriões buscaram a igualdade no final.

Candreva abriu o placar para a equipe italiana aos 16 minutos do primeiro tempo ao acertar belo chute de fora da área que encobriu Lunev e acertou o seu ângulo esquerdo do goleiro, mas o equatoriano Noboa deixou tudo igual para o time russo pouco depois, aos 27, ao aproveitar um rebote da zaga e finalizar de primeira pelo alto, sem deixar a bola cair no chão.

Na etapa final, o argentino Mauro Icardi voltou a colocar a Inter na frente aos 5 minutos, cobrando pênalti, mas o Zenit virou o placar com mais dois belos gols. Primeiro empatou com Robert Mak, que recebeu passe pelo lado direito da área, ajeitou e chutou forte para a bola bater no travessão e entrar, aos 18.

Dez minutos depois, Hernani é que brilhou ao arriscar um forte chute cruzado de fora da área e acertar o ângulo esquerdo do goleiro Samir Handanovic, sendo que a bola ainda chegou a bater na trave antes de entrar na meta. O brasileiro marcou após ter entrado em campo um pouco antes, substituindo Branislav Ivanovic, ex-Chelsea.

Porém, a Inter foi buscar o empate com um gol do argentino Lautaro Martínez, que aproveitou uma bola escorada de cabeça por um companheiro, matou no peito na pequena área e finalizou para as redes, garantindo o 3 a 3.

Em outro amistoso de seis gols realizado neste sábado na Europa, Fenerbahçe e Feynoord também empataram por 3 a 3, em Istambul. Atuando em casa, a equipe turca abriu 3 a 0 em apenas 18 minutos, sendo que o segundo gol dos mandantes foi marcado pelo meia brasileiro Giuliano. Entretanto, o time holandês conseguiu balançar as redes por três vezes no finalzinho do duelo, sendo duas delas por meio de Steven Berghuis, para assegurar a surpreendente igualdade.

Também neste sábado em outros duelos entre times médios do futebol europeu, a Atalanta derrotou o Hertha Berlin por 3 a 2, o Lyon goleou o Fulham por 4 a 0, o Benfica superou o Sevilla por 1 a 0, o Valencia bateu o Galatasaray por 2 a 1, o Olympique de Marselha empatou por 1 a 1 com o Villarreal e Everton e Lille ficaram no 0 a 0. Nesta última partida houve uma disputa por pênaltis para definir um ganhador e a equipe francesa levou a melhor por 5 a 3 sobre o clube inglês.