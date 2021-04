Brasileiro Gabriel Martinelli desencanta na temporada, e Arsenal bate o Sheffield

Após dois tropeços, o Arsenal se reencontrou com o caminho das vitórias no Campeonato Inglês. Com direito ao primeiro gol do brasileiro Gabriel Martinelli na temporada, não teve trabalho para passar pelo lanterna Sheffield United, por 3 a 0.

Martinelli, revelação do Ituano, foi para o Arsenal em 2019 e chegou marcando gols em sequência. Foram 10 em 500 minutos, ou seis jogos naquela temporada. Com a chegada de nomes de peso, virou reserva de Arteta e apenas neste domingo, após entrar no decorrer do jogo, desencantou na temporada.

Ele fez o segundo gol da vitória do time na casa do Sheffield United. Lacazette abriu o fechou o marcador em triunfo que levou o Arsenal aos 45 pontos na classificação. São 10 pontos do West Ham, o primeiro do G-4, na briga por vaga na Liga dos Campeões. A briga deve ser pela vaga na Liga Europa, hoje com o Chelsea, que soma nove pontos a mais.

Gabriel Martinelli "tirou a zica" e os torcedores do Arsenal esperam que ele volte a jogar com mais regularidade na equipe, que vem fazendo uma disputa de Inglês bem abaixo do esperado e, em nono, ainda segue muito distante dos melhores.

Lacazette, com os dois gols, fez história no Arsenal. Ele entrou para o seleto grupo de franceses que fizeram 50 gols pelo clube no Campeonato Inglês. Se juntou a Thierry Henry, Giroud e Pires.