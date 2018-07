Brasileiro ganha promoção e visita sedes de clubes pelo mundo

O brasileiro Eduardo Lorenzi De Brito, com apenas 16 anos e muita vontade de jogar bola, foi destaque nos cinco continentes depois de se candidatar à uma promoção da Gatorade em maio deste ano. A empresa lançou a "Unreal Around the World", uma disputa para garotos de 21 países concorrerem a um prêmio que faz brilharem os olhos de qualquer amante de futebol. Os concorrentes deveriam enviar vídeos mostrando suas habilidades com a bola para ganhar duas semanas visitando as instalações de grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Barcelona, Milan, Boca Juniors e das seleções do Brasil e dos Estados Unidos.

Torcedor do Internacional, Eduardo acabou levando o prêmio com mais quatro garotos. Ele saiu de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, para fazer treinos nos campos de seus ídolos ao redor do mundo. Fã do Barcelona, o ganhador se deslumbrou ao visitar o estádio do clube. "No campo, pude sentir o estilo dos jogadores com seus passes muito rápidos e fortes". Eduardo ficou encantado com as instalações do clube e afirmou que o Barcelona é mais que um clube. "Há uma grande emoção da parte dos torcedores europeus, eles amam o passado como se fosse o futuro".

Desde menino, Eduardo sonhava com o futebol profissional. Fã de Messi, o vencedor da promoção pôde jogar com o meia dos EUA Zusi, que atuou na Copa do Mundo. Mesmo com dificuldades com o idioma, Eduardo fez questão de se comunicar com o profissional. "Fazia perguntas, o tradutor me ajudava e Zusi respondia".

Extremamente dedicado ao esporte, o catarinense treina duas vezes por semana no campo e outras duas pratica futebol de salão. Para ele, tudo pareceu um sonho. "Parecia impossível, via na TV os grandes clubes, os grandes jogadores e de repente estava lá. Me senti como um jogador profissional".