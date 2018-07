Heber Roberto Lopes apitará a final da Copa América Centenário

Há 14 anos no quadro da Fifa, Heber Roberto Lopes será o árbitro da final da Copa América Centenário, entre Argentina e Chile, no domingo à noite em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O nome do brasileiro foi apontado nesta sexta-feira pelos organizadores do torneio.

Heber, de 43 anos, será auxiliado por outros dois brasileiros: Kleber Gil e Bruno Boschilia. O quarto árbitro será um mexicano: Roberto García. Vale lembrar que o chefe da comissão de arbitragem da Conmebol, responsável pela indicação do árbitro, também é brasileiro: Wilson Luiz Seneme.

Na Copa América Centenário, Heber também trabalhou na vitória por 2 a 1 da Colômbia sobre o Paraguai, na fase de grupos, e no duelo entre Chile e México pelas quartas de final. Na ocasião, os chilenos venceram por 7 a 0.

Durante a Copa América do ano passado, o árbitro indicado pela CBF, Sandro Meira Ricci, foi afastado da competição depois de uma atuação muito contestada num jogo entre Chile e Uruguai, quando expulsou o atacante uruguaio Cavani. Ricci também foi à Copa do Mundo de 2014.