Brasileiro Ilsinho entra em litígio com Shakhtar Donetsk

O lateral-direito Ilsinho não deverá jogar mais pelo Shakhtar Donetsk. O jogador brasileiro entrou nesta quarta-feira com um pedido junto à Fifa, reivindicando a liberação imediata do clube ucraniano. O ex-atleta do São Paulo e Palmeiras argumenta que está há quatro meses sem receber salários.

De acordo com o agente de Ilsinho, Frederico Pena, a expectativa é que a entidade se tome uma decisão até o término da Copa do Mundo da África do Sul. "Aguardamos uma resposta da Fifa, em breve, para negociarmos com seu futuro clube. Ilsinho está de férias no Brasil e deverá continuar treinando por conta própria durante este período para manter a forma", enfatizou o procurador do jogador.

Pelo Shakhtar Donetsk, Ilsinho conquistou dois títulos do Campeonato Ucraniano, uma Copa da Ucrânia e uma Copa da Uefa, em 2009. Identificado com o clube, o lateral-direito lamenta a forma como está saindo da agremiação.

"Conquistei títulos importantes, como a histórica Copa da Uefa que nenhuma outra equipe ucraniana tinha conquistado, e fiz amigos. Infelizmente fiquei quatro meses sem receber, tentei negociar, mas não houve solução. Acho que será benéfico para a minha carreira respirar novos ares", afirmou o jogador, que chegou a ter uma chance na seleção brasileira de Dunga, mas depois não foi mais lembrado pelo treinador.