Brasileiro imita comemoração de Cristiano Ronaldo em amistoso com a Juventus

A Juventus encerrou nesta sexta-feira a sua sequência de amistosos de pré-temporada pela Ásia. Em Seul, na Coreia do Sul, a equipe italiana enfrentou o K-League Team, uma seleção com jogadores de todo o mundo que atuam no futebol sul-coreano, e ficou no empate por 3 a 3. Com um time misto escalado pelo técnico Maurizio Sarri, o craque português Cristiano Ronaldo foi poupado e ficou os 90 minutos no banco de reservas.

De lá, o atacante viu uma cena curiosa. No final do primeiro tempo, com o jogo empatado por 1 a 1, o atacante brasileiro Cesinha, que teve passagens por Corinthians e Atlético-MG, marcou o segundo para o selecionado sul-coreano e chamou os companheiros para imitar a comemoração na qual Cristiano Ronaldo realiza um salto giratório e solta um grito. No final, ele apontou para o banco de reservas apontando para o português.

As câmeras da transmissão de TV conseguiram mostrar a reação de Cristiano Ronaldo no momento, que foi de um tímido sorriso. Poucos minutos depois, no intervalo, os dois foram filmados conversando animadamente a caminho do vestiário.

Em campo, os gols da Juventus, que chegou a estar perdendo por 3 a 1 até os 33 minutos do segundo tempo, foram marcados por Simone Muratore, Blaise Matuidi e Matheus Pereira, que jogou no Corinthians. Além de Cesinha, que atua no Daegu, Adam Taggart e Osmar fizeram os gols do combinado sul-coreano.

A partida marcou também a estreia do uniforme reserva da Juventus para a próxima temporada do futebol europeu. A camisa é branca, com detalhes em vermelho.

Depois de dois jogos na China e este na Coreia do Sul, a Juventus volta à Itália para a sequência da pré-temporada. O próximo amistoso será contra o Atlético de Madrid, no dia 10 de agosto, na Friends Arena, em Solna, na Suécia.