Brasileiro Jonathas marca e dá vitória ao Elche no Campeonato Espanhol Com um gol do atacante brasileiro Jonathas, o Elche venceu a Real Sociedad por 1 a 0, nesta segunda-feira, em casa, em jogo que fechou a 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O triunfo foi importantíssimo para a equipe, que chegou aos 34 pontos e assumiu a 14ª posição, se distanciando da zona de rebaixamento da tabela.