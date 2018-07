Brasileiro marca, mas Real Sociedad perde em casa para o Espanyol

O Espanyol venceu o Real Sociedad por 3 a 2 neste sábado, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time visitante foi a seis pontos, na oitava colocação. Os anfitriões estão em 17º, com dois.

O brasileiro Jonathas atuou pelo Real Sociedad e chegou a marcar o segundo gol da equipe na partida, o do empate em 2 a 2. Agirretxe havia aberto o placar para o time da casa, Gerard Moreno empatou e Roco virou para os visitantes.

A vitória do Espanyol veio nos acréscimos, com Hernan Perez. As duas equipes voltam a jogar na terça-feira pela competição nacional. O Espanyol receberá o Valencia e o Real Sociedad visitará o Granada.