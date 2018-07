Brasileiro marca 2 vezes e Borussia Mönchengladbach vence Hertha Berlin no Alemão

Com grande atuação do brasileiro Raffael, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Hertha Berlim por 4 a 2 neste sábado, na casa do adversário, o estádio Olímpico de Berlim, e deu um grande salto na tabela de classificação. O meia não teve pena do seu ex-time e marcou os últimos dois gols da partida, válida pela 12.ª rodada do Campeonato Alemão.

O resultado positivo coloca o Borussia Mönchengladbach, por ora, na terceira posição com 21 pontos. A colocação é provisória pois Schalke 04 e Hannover ainda jogam na rodada e ultrapassarão o time de Mönchengladbach, caso vençam os seus jogos. Com a derrota, o Hertha Berlim caiu três posições e agora é o 14.º, com 14 pontos.

Mesmo jogando fora de seus domínios, o Borussia Mönchengladbach foi melhor por quase toda a partida, tanto que com 14 minutos o time já vencia por 2 a 0, com gols do alemão Stindl, aos cinco, e do belga Thorgan Hazard, aos 14. Raffael apareceu aos 20 minutos para ampliar a vantagem.

No segundo tempo, o time de Berlim, apoiado pela torcida, esboçou uma reação ao marcar duas vezes, com Ibisevic e Weiser, e encostar no placar. No entanto, Raffael apareceu mais uma vez para marcar contra seu ex-time, em que atuou por cinco temporadas de 2007 a 2012, aos 32 minutos, e dar números finais ao marcador.