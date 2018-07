Brasileiro marca aos 48 e Granada empata com Getafe

O jogador, formado no Figueirense, mas que logo se transferiu para a Inter de Milão, onde nunca jogou, está no Granada desde 2010. Ao marcar dois gols de pênalti nesta segunda, ele repetiu o que já havia feito diante do Barcelona, em março. Na ocasião, porém, o seu time perdeu por 5 a 3.

Os dois pênaltis surgiram de toques de mão. Num, Abraham foi quem fez a falta. Depois, Rafa colocou a mão na bola dentro da área. Nas duas ocasiões Guilherme empatou o jogo. Pelo lado do Getafe, Juan Rodríguez e Paco Alcácer marcaram.

Com o ponto que conquistou nesta segunda, o Granada termina o primeiro turno fora da zona de rebaixamento, com 17 pontos, no 17.º lugar, passando o Mallorca. Já o Getafe, com 25, aparece no 11.º lugar.