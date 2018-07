Brasileiro marca aos 51 e garante empate do Hertha Berlin

Aos 28 anos, o meia Ronny é praticamente um desconhecido no Brasil, mas segue brilhando com a camisa do Hertha Berlin. Nesta sexta-feira, na abertura da quarta rodada do Campeonato Alemão, ele marcou duas vezes, a segunda delas aos 51 minutos do segundo tempo, para garantir o empate com o Freiburg, fora de casa.

O jogo foi emocionante. No primeiro tempo, Kempf abriu o placar para o Freiburg e Ronny deixou tudo igual. Depois, a 11 minutos do fim do tempo regulamentar, Klaus voltou a colocar os donos da casa na frente. Nos acréscimos, Schulz foi expulso e deixou o Hertha com um a menos.

Ainda deu tempo, porém, de Ronny marcar o terceiro gol dele em dois jogos e garantir um ponto ao Hertha Berlin, que foi a dois, ainda beirando as últimas colocações. O Freiburg também somou seu segundo ponto na competição.