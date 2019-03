Brasileiro marca contra, mas Roma vence e segue na briga por Liga dos Campeões

A Roma suou muito, mas venceu o Empoli nesta segunda-feira e manteve-se na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. No encerramento da 27.ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe da capital recebeu o desesperado adversário e levou a melhor por 2 a 1, apesar do gol contra do brasileiro Juan Jesus.

O resultado levou a Roma a 47 pontos, ainda na quinta colocação, mas agora a três da Inter de Milão, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Empoli estacionou nos 22 pontos e é o 17.º, a um do Bologna, que abre a zona de rebaixamento.

Diante de um adversário em baixa, a Roma não demorou para abrir o placar. Aos oito minutos, El Shaarawy aproveitou sobra na intermediária e acertou o ângulo do goleiro. Somente três minutos mais tarde, no entanto, Juan Jesus, ex-Internacional, tentou afastar o perigo de cabeça e marcou contra, dando o empate ao Empoli.

A Roma só voltou à frente aos 32 minutos, com Schick, de cabeça. Na etapa final, o time da casa ficou com um a menos, após a expulsão de Florenzi. E aos 43, o Empoli marcou com Krunic, mas, alertado pelo VAR, o árbitro assinalou toque de mão de Oberlin no início da jogada e anulou o lance.

A partida desta segunda marcou a estreia do técnico Claudio Ranieri, que substituiu Eusébio Di Francesco após a queda na Liga dos Campeões para o Porto. Agora, a Roma se prepara para encarar o SPAL, sábado, fora de casa, pela 28.ª rodada. No dia seguinte, o Empoli recebe o penúltimo colocado Frosinone em confronto direto contra o rebaixamento.